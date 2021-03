Irama superospite ad Amici: canterà live per la prima volta il brano di Sanremo

Sabato 27 marzo secondo appuntamento in prima serata su Canale 5 con Maria De Filippi e il suo "Amici". Il superospite della puntata è Irama che per la prima volta presenta dal vivo il brano "La genesi del tuo colore" portato in gara a Sanremo, dove però il cantautore - in quarantena per casi di positività nello staff - è rimasto in competizione con l’esibizione registrata delle prove.

Dopo l’eliminazione di due talent, Gaia ed Esa (cantanti), lo show del sabato sera prosegue la sua corsa verso la vittoria con 15 allievi. Sono ancora in gara: Sangiovanni, Leonardo, Deddy, Enula, Tommaso e Serena della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi; Tancredi, Raffaele, Ibla, Rosa, Martina e Alessandro della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini e Aka7even, Giulia e Samuele della squadra di Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Confermatissimi in giuria Stefano De Martino, Emanuele Filiberto Di Savoia e Stash, torna il duo comico Pio e Amedeo. Coreografo e direttore artistico è Stephane Jarny. Il programma è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset, la regia è di Andrea Vicario.

© Riproduzione riservata