Concertone del Primo Maggio: i siciliani e i calabresi del contest 1MNEXT

Cresce l’attesa per il PRIMO MAGGIO 2021 di ROMA, l’immancabile appuntamento promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany, che verrà trasmesso in diretta su RAI 3 e Rai Radio2.

Come ogni anno è il contest dedicato ai nuovi artisti, 1MNEXT, a fare da apripista all’evento.

La direzione artistica del Concerto del Primo Maggio ha pre-selezionato 50 giovani artisti che da domani, venerdì 9 aprile e fino al 17 aprile, potranno essere votati sul sito web 1mnext.primomaggio.net

Il voto del pubblico della rete sarà sommato a quello di una Giuria di Qualità composta da addetti ai lavori di provata competenza: Massimo Bonelli (direttore artistico del Concerto del Primo Maggio, presidente giuria), Federica Ceppa (Milano Music Week), Federico Durante (Billboard), Elena Palmieri (Rockol) e Lucia Stacchiotti (iCompany). La Giuria popolare web inciderà per il 25% della valutazione finale e la Giuria di Qualità avrà invece peso pari al 75%.

Ecco i nomi dei 50 pre-selezionati di 1MNEXT 2021:

Agnello (Palermo) ∙ Alessandro Ragazzo (Venezia) ∙ Balto(Rimini/Bologna) ∙Benedetta Raina(Alessandria) ∙ Biba(Roma) ∙ Bipuntato (Roma) ∙ Brujas(Roma) ∙ Caltiki(Roma) ∙ Caravaggio(Latina) ∙ Cargo(Roma) ∙ Caterina(Trento) ∙ Cigno(Subiaco) ∙ Cioffi (Roma) ∙ Daniel Mendoza(Roma) ∙ Disarmo(Torino) ∙ Djomi(Cervia) ∙ Due Venti Contro (Torino) ∙ Epifani (Salice Salentino – LE) ∙ Friz (Bologna) ∙ GG Sika (Napoli) ∙ Giorgio Moretti (Roma) ∙ Guasto (Portici – NA) ∙ Guidobaldi (Roma) ∙ Hale (Salerno) ∙ Junior V (Bari) ∙ La Gabbia (Bologna) ∙ Letizia Pagano (Vibo Valentia) ∙ Le urla (Andria) ∙ L'ennesimo (Cosenza) ∙ Libero (Santo Stefano Quisquina - AG) ∙Lorenzo Pucci (Roma) ∙ Malvax (Pavullo nel Frignano – MO) ∙ Marte Marasco (Milano) ∙ MasCara (Somma Lombardo - VA) ∙ Miglio (Bologna) ∙ MVRTE (Sarzana – SP) ∙ My Girl Is Retro (Bologna) ∙ Neno (Torino) ∙ Novaffair (Napoli) ∙ Omar (Torino) ∙ Paolantonio (Milano) ∙ Respiro (Lecce) ∙ Sammartino (Roma) ∙ Santoianni (Vigevano – PV) ∙ Sem Janela (Viterbo) ∙ Soul Flake (Roma) ∙ Tuma (Galatone – LE) ∙ Tundra (Pisa) ∙ Viadellironia (Brescia) ∙ YNG Dyson (Desio – MI)

Il 19 aprile verranno pubblicati i voti della Giuria di Qualità e saranno ufficialmente annunciati i nomi di almeno 10 Artisti finalisti che si sfideranno nella serata finale del 22 aprile.

Saranno 3 gli artisti vincitori di 1MNEXT che, scelti dalla Giuria di Qualità, verranno poi invitati a esibirsi durante il Concertone 2021. Il vincitore assoluto del contest sarà infine proclamato durante il Concertone.

Vincitori assoluti delle precedenti edizioni del Contest sono stati i La Rua (2015), Il Geometra Mangoni (2016), Incomprensibile FC (2017), La Municipàl (2018), I Tristi (2019) e Nervi (2020).

Intanto, come anticipa Adnkronos, anche il concerto del Primo Maggio fa i conti con il covid adattandosi alle regole imposte dalla pandemia. Per il 2021 si è scelto un format 'modulare' per questo evento che si terrà nella maniera più compatibile a quella che sarà la situazione epidemica e delle chiusure il primo giorno di maggio. Il concertone si adatterà dunque al quadro epidemiologico del momento ma con opzioni già tutte previste. "A differenza dell'anno scorso, quando la pandemia e il primo lockdown ci presero di sorpresa, quest'anno abbiamo avuto del tempo per prepararci - spiega all'Adnkronos, Massimo Bonelli, organizzatore dell'evento - anche se la preparazione contempla comunque più opzioni, perché com'è noto la situazione delle chiusure e delle zone cambia di settimana in settimana. Per cui, per ora, la certezza è che il Primo Maggio si farà e che sarà all'insegna dell'agilità produttiva ma su che tipo di format potremo adottare potrò essere più chiaro solo più avanti", aggiunge.

