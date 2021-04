Addio a Milva, la "Rossa" della canzone italiana. Dal Piccolo Teatro di Strehler ai palcoscenici europei

E’ morta Milva, ne dà notizia il quotidiano La Repubblica online. La grande cantante e attrice, aveva 81 anni e viveva a Milano con la segretaria Edith e la figlia, Martina Corgnati, critica d’arte.

A 71 anni "ho avuto delle soddisfazioni e una carriera invidiabile - ha detto la cantante che già l'8 settembre aveva annunciato uno stop ai concerti per problemi di salute -. Credo sia veramente il momento di dire basta, quello che ho dato ho dato, per ora non desidero altro".

Milva (per l'anagrafe Maria Ilva Biolcati) nasce il 17 luglio 1939, a Goro, un paese della Pianura Padana, vicino a Ferrara. Nel 1959, partecipa ad un concorso dedicato alle nuove voci, indetto dalla RAI, insieme ad altri 7600 concorrenti e supera brillantemente la selezione, classificandosi prima.

La prima incisione discografica, che sancisce l'esordio di una lunga e luminosa carriera artistica, è già emblematica e rivela una precisa scelta "di tendenza": si tratta di un brano di straordinaria intensità e suggestione che appartiene al glorioso patrimonio di Edith Piaf, simbolo dell'identità nazionale francese, la versione italiana di "Milord", scritto dalla grande pianista Marguerite Monnot sui versi neo-realistici di Georges Moustaki.

Al 1961 risale la consacrazione presso il Festival di Sanremo, la principale manifestazione canora popolare italiana. Qui Milva rivela le sue eccezionali doti vocali e la sua vigorosa energia espressiva con un brano di fattura melodica firmato da Lattuada, La Valle e Rolla, "Il mare nel cassetto", con il quale ottiene il terzo premio. Sin da ora emergono con chiarezza le caratteristiche anche cromatiche di quella voce che, come scriverà Sandro Bolchi, ricorda il tuono, con i suoi colori neri e fondi, che evocano la notte.

L'anno successivo, viene segnalata dalla critica discografica come "cantante dell'anno" e partecipa alla realizzazione del film "La bellezza di Ippolita", accanto a due attori di grande prestigio come Gina Lollobrigida ed Enrico Maria Salerno.

Sempre nel 1962, Milva presenta al Festival di Sanremo il "Tango italiano", un brano "anfibio" intriso di venature jazzistiche e la sua performance viene salutata dalla critica come la nascita di una nuova Edith Piaf.

In questo periodo si verifica una svolta interessante nel suo approccio alla canzone che, per molti aspetti, anticipa il futuro rinnovamento di repertorio e le coraggiose scelte che si troverà a compiere nel giro di pochi anni.

Milva decide di interpretare, accanto ai brani di matrice più convenzionale e tradizionale, testi desunti dal patrimonio folk italiano, spirituals in stile afroamericano, gospels di spiccata intonazione sociale e religiosa e canzoni di protesta, in cui il testo assume un significato preciso di rivendicazione anche politica e esistenziale.

In questo ambito di trasformazione si inseriscono due album, "Canzoni del tabarin" e "Canzoni da cortile".

Il primo, fortunato, incontro con il Piccolo Teatro di Milano, centro culturale, mobilitato nella ricerca drammaturgica d'avanguardia, avviene nel 1965, quando Milva incide i "Canti della Libertà".

Questo repertorio la condurrà verso brani fortemente storicizzati come "La Marsigliese" (l'inno francese di Rouget de Lisle) o come "Addio Lugano bella", del poeta anarchico Pietro Gori, fino alla celebre canzone "Per i morti di Reggio Emilia", dove Milva si cimenta con la scrittura tagliente, pedagogico-esistenziale e razionale di Fausto Amodei, uno dei fondatori del "Cantacronache", un' importante esperienza poetico-musicale di ricerca aperta ai contenuti drammatici della cronaca e influenzata dallo stile di Georges Brassens e degli "chansonniers" francesi.

Paolo Grassi, autorevole protagonista dell'attività creativa del Piccolo, invita Milva a interpretare i "Canti della Libertà", in occasione del XX anniversario della Liberazione dal Fascismo. Da qui prende l'avvio la proficua e trentennale collaborazione con Giorgio Strehler, regista influenzato dalla lezione di Brecht e Jouvet e fortemente impegnato nel rilancio di una funzione politico-civile e pubblica del teatro.



Dopo aver svolto un ruolo centrale nel recital "Ma cos'è questa crisi?" con la regia di Maiello, sempre al Piccolo Teatro di Milano e, succesivamente, in vari teatri italiani, Milva viene diretta da Strehler, in un recital dedicato alle poesie e alle canzoni di Bertolt Brecht, affrontando un genere lirico-musicale estremamente complesso e articolato, non solo dal punto di vista dei contenuti, ma anche sotto il profilo musicale e drammaturgico.



Si tratta, infatti, di una dimensione teatrale del tutto particolare, in cui l'attore non deve più indurre lo spettatore ad una partecipazione illusoria, trascinandolo all'interno della suggestione scenica. Al contrario, secondo l'estetica brechtiana, che Strehler diffonde e trasmette a Milva, l'attore deve raccontare, preparare e rammentare una situazione, mostrandola e riproducendola, in modo non più assoluto ma parziale.

Si tratta di una prova ardua che mette in evidenza la propensione innata di Milva al continuo approfondimento stilistico e culturale e ad una incessante trasformazione di sé, del suo approccio ai testi e alla rappresentazione scenica.



Grazie all'opera di reimpostazione e di orientamento svolta da Strehler, Milva, si offre con umiltà, rigore e impegno ad uno studio progressivo e sistematico, che durerà, ininterrottamente, fino ad oggi.

Nel 1967, al Piccolo Teatro di Milano, Milva debutta con il recital "Io, Bertolt Brecht", al fianco di Strehler, regista e attore, guida e protagonista.

L'anno seguente la vede impegnata in una nuova, difficile prova, che conferma la duttilità del suo carattere artistico e la sua capacità di muoversi con disinvoltura ed eleganza in un ampio orizzonte di generi e di forme espressive.

Nel 1968, infatti, si orienta verso il teatro di prosa, inoltrandosi nei sentieri tutt'altro che semplici della ricerca linguistica, affrontando il "Ruzante" di Gianfranco De Bosio, con il quale farà una tournée, nell'Europa del Nord. A Roma, nello stesso anno, con la regia di Strehler, aderisce ad una interessante iniziativa teatrale, che svolgerà un ruolo di rilievo nel panorama culturale italiano: Milva partecipa attivamente al gruppo "Teatro e Azione", nell'ambito del quale si esibisce con un'altra opera di forte impatto ideologico e letterario: "La cantata di un mostro lusitano" di Peter Weiss che, radicalizzando in forma estrema le istanze polemiche e didattiche del teatro epico brechtiano, denuncia aspramente la politica coloniale portoghese e qualunque forma di violenza e di imperialismo.

Milva acquista, così, un ruolo significativo all'interno del progetto estetico coordinato da Strehler, che tenta di intrecciare elementi popolari italiani e modelli europei, mettendo sempre in rilievo la dimensione storica del "testo".

Nel 1969, Milva riceve la "Maschera d'Argento" come riconoscimento ufficiale per "Angeli in bandiera", la commedia musicale di Garinei e Giovannini, che la vede recitare accanto a Gino Bramieri, e che non smentisce affatto la versatilità poliedrica e lo stupefacente eclettismo del suo talento e della sua densa vocalità.

Nel 1980, Milva ottiene il secondo disco d'oro in Germania per l'album "Was ich denke". Inizia, in questo periodo, l'interessante sodalizio artistico con Enzo Jannacci, uno dei cantautori italiani che ha cercato di ampliare gli orizzonti della canzone d'autore, agganciandola all'esperienza cabarettistica e rappresentando l'emarginazione metropolitana, con accenti che sfiorano un surrealismo drammatico e spaesato, spesso incline all'irrazionalità e all'umorismo, in una interessante miscela rock-folk e "soul". E' proprio Jannacci l'autore dell'album "La Rossa", in cui troviamo l'omonima canzone, dove la tematica biografica ed esistenziale viene come riassorbita da una visione trasfigurata, metaforica, vivace e colorata, autoironica e profonda. Milva si immerge integralmente nel ruolo e diventa, per antonomasia, "la rossa".

L'album realizzato da Jannacci segna un'ulteriore svolta nel repertorio di Milva, aprendo nuove, interessanti possibilità di evoluzione.

Nel 1981, Milva è protagonista, alla "Deutsche Oper" di Berlino, con "Die sieben Todsunden der Kleinburger" ("I sette peccati capitali"), di Brecht e Weill, esplorandone nuovi aspetti e scoprendone altre sfaccettature. Milva presenterà l'opera al Regio di Torino, all'Accademia di Santa Cecilia, a Roma, al Teatro Comunale di Firenze, all'Opéra Comique di Parigi e nei più importanti teatri europei. Per la RAI, conduce "Al Paradise", il varietà del sabato sera, con la regia, sempre innovativa e dinamica, di Antonello Falqui. Lo spettacolo verrà premiato l'anno successivo con la "Rosa d'Oro di Montreux". Nel frattempo, riceve il terzo disco d'oro, sempre in Germania, per l'album "Ich hab keine Angst", dove interpreta magistralmente musiche firmate da Vangelis, compositore impegnato nella ricerca strumentale e capace di creare, attraverso l'uso funzionale delle tastiere, atmosfere grandiose di matrice sinfonico- orchestrale. E' proprio Vangelis l'autore del famoso brano "To the unknown man", che, in francese, diventa "Moi je n'ai pas peur", in tedesco "Ich hab'keine Angst" e, in italiano, "Dicono di me", uno dei pezzi più significativi del repertorio di Milva, ma anche un grande successo discografico.

Vangelis scrive per Milva molti brani originali e raffinati che rivelano le caratteristiche essenziali del suo stile compositivo, spesso incline ad una immersione visionaria, ipnotica e sofisticata nello sperimentalismo elettronico e polifonico. L'ultima Carmen, con il testo di Massimo Gallerani e la citazione inter-testuale di Bizet, è un ottimo esempio di questa sensibilità espressiva aperta al confronto culturale e alla compenetrazione dei modelli. Costante, nell'opera di Vangelis, rimane, infatti, la capacità di fondere elementi molto distanti tra loro, in una realtà sonora e ritmica che viene costruita e "re-inventata", di volta in volta, in un insieme di blocchi elettronici e sintetici. La forza di Milva sta nella volontà di stabilire un dialogo con la fantasia musicale di Vangelis, mantenendo la propria identità artistica, caricandola di nuovi significati estetici, sempre in sintonia con la modernità, ma senza cedere mai ad una facile banalizzazione in senso commerciale. In Vangelis, il richiamo accattivante e, spesso, minimalista alla classicità (soprattutto nella solennità imponente degli arrangiamenti) o alla spiritualità di sapore vagamente "New Age", definisce un aspetto decisivo di quella ricerca strumentale e sonora a cui Milva ha sempre guardato con estremo interesse. Anche in questo caso, come vedremo tra poco, quando ricorderemo l'importante collaborazione con Franco Battiato, la disponibilità di Milva all'ampliamento dell'orizzonte comunicativo e compositivo è totale e le consente una partecipazione attiva ai processi di trasformazione della grande canzone d'autore e della musica sperimentale europea, negli ultimi vent'anni.

Nel 1982, infatti, Milva instaura un prestigioso rapporto di collaborazione con Franco Battiato, che scrive per lei i brani dell'album "Milva e dintorni", tra cui non possiamo dimenticare la celeberrima "Alexanderplatz", una canzone che è, in realtà, una successione di flash, una sorta di montaggio filmico, che raffigura, con accenti quasi impressionistici, l'atmosfera e la vita quotidiana a Berlino Est, in una città spezzata, sullo sfondo della guerra fredda e delle sue minacce. Ma dell'incontro con Battiato e con la sua musica "cosmopolìta", aperta alla meditazione filosofica e all'esperienza delle avanguardie europee, parleremo in modo più approfondito successivamente.

Sempre nel 1982, Milva torna al fianco di Strehler, nel loro collaudato récital brechtiano, presso il "Théatre Odéon" di Parigi.

In questa fase della sua carriera, assume un'importanza fondamentale il rapporto artistico con Luciano Berio, esponente di rilievo della musica colta e "seriale" contemporanea, specializzato nella rielaborazione sperimentale di modelli molto diversi tra loro, dalla dodecafonia alla musica atonale, dalla musica elettronica a quella popolare, con particolare attenzione, inoltre, alla dimensione fonica del materiale sonoro: anche la voce di Milva, intessuta di colori e capace di sottolineare le minime sfumature emotive, diventa oggetto dell'esplorazione del maestro Berio.

Ancora una volta, Milva mostra coraggio e acutezza, nella scelta ponderata del suo repertorio, affrontando, con grande consapevolezza, un percorso di crescita incessante.

Il sodalizio con Berio è altamente significativo e conduce Milva ad affrontare il testo di Italo Calvino, poiché Berio le affida un ruolo di primo piano nella sua opera "La Vera Storia", che, dopo essere stata rappresentata alla Scala di Milano, viene ospitata anche dall'Opéra di Parigi, dal Maggio Musicale Fiorentino, dall'Opera di Amsterdam, dall'Accademia di Santa Cecilia a Roma e, successivamente, dalla Royal Festival Hall, a Londra.

Nel 1983, Milva torna all'Olympia di Parigi, il tempio "sacro" della musica francese, dove aveva debuttato, giovanissima, nel 1962, accolta da Bruno Coquatrix.

E', inoltre, co-protagonista con Nicole Garcia e Heinz Bennent, di "Via degli Specchi", di Giovanna Gagliardo (autrice, tra l'altro, del film "Caldo soffocante"), con il quale partecipa al Festival del Cinema di Berlino.

Un anno dopo, Milva, perennemente sospesa tra cinema, musica e teatro, arriva a Los Angeles e offre al pubblico americano la sua eccellente interpretazione dell'impervio testo brechtiano, insieme alla Compagnia del Piccolo Teatro di Milano, in occasione delle Olimpiadi.

Al Teatro "Les Bouffes du Nord", è chiamata da Peter Brook, regista fortemente ispirato all'esperienza brechtiana e al "teatro della crudeltà" di Antonin Artaud.

Con la collaborazione di Brook, Milva crea lo spettacolo "El tango", diretta dalla regia sempre vigile e minuziosa di Filippo Crivelli. Protagonista accanto a Milva è il grande suonatore argentino di bandoneon Astor Piazzolla.

Piazzolla, uno dei geni della musica contemporanea, è un raffinatissimo musicista che ha delineato la nuova identità del tango, emancipandolo dagli schemi nazionalistici e folklorici tradizionali e innalzandolo ad un livello altissimo di consapevolezza, attraverso una complessa mescolanza e sovrapposizione di modelli, dall'opera di Stravinskij, sospesa tra "cubismo" e neo-classicismo, alle tensioni del jazz: Milva partecipa attivamente alla diffusione della musica piazzolliana, diventandone la voce prediletta, in tutto il mondo.

Astor Piazzolla diventa un punto di riferimento essenziale per Milva, che assume su di sé la grandezza e la densità simbolica del suo tango e, traendo forza dalla preziosa lezione strehleriana e brechtiana, interpreta, con originalità e misura, i testi surreali e visionari di Horacio Ferrer, il realismo ironico e "pittorico" di David Mc Neil, i suoi giochi fonetici, ma anche le parole "engagées" di Maxime Le Forestier e le metafore evocative dello scrittore Jean-Claude Carrière (sceneggiatore di Bunuel) o di Claude Lemesle, raffinato intellettuale della "nuova" canzone francese (paroliere di Juliette Gréco e di Serge Reggiani).

Nel 1985, viene inciso l'album "Milva e Astor Piazzolla live at the Bouffes du Nord", dove l'arte di Piazzolla appare in tutta la sua dirompente forza espressionistica, che supera il realismo, raggiungendo, attraverso dissonanze, contrasti ritmici e voli pianistici, una dimensione spesso "metafisica" e trascendente, un respiro epico-universale, in cui la politonalità della musica diventa metafora delle storie oscure o "marginali" descritte, a rapide pennellate, da Horacio Ferrer e scandite dal canto sensuale e multiforme di Milva.

Con Juliette Binoche,Michel Piccoli e Michel Serrault, Milva gira il film di Jacques Rouffio, "Mon beau frère a tué ma soeur".

Nel 1986, ripropone sulla scena londinese il repertorio brechtiano, presso l' "Almeida Theatre".

E', inoltre, invitata, a Mosca, in qualità di "rappresentante della cultura italiana". Nella nuova rappresentazione strehleriana, assume di nuovo il ruolo di Jenny delle Spelonche, nell' "Opéra de Quatt'Sous", al Théatre Chatelet, a Parigi, dove, per sei mesi, registra il "tutto esaurito".

Nel 1987, il Teatro "Queen Elisabeth Hall" di Londra la invita, per i "Sette peccati capitali" di Brecht.

E' ospite, insieme a molti artisti tedeschi, allo spettacolo che celebra la fondazione di Berlino, in occasione del suo anniversario.

L'anno successivo, Milva è membro della giuria, al "Festival Internazionale del Film" di Locarno. Partecipa, quindi, al film di Kristoff Zanussi, "Wherever you are".

Un'altra felice incursione nel mondo del nuovo cinema la porta a Parigi, dove gira "Prisonnières", con Annie Girardot, Marie-Christine Barrault e Bernadette Lafonte, per la regia di Charlotte Silvera.

In autunno, ritorna alla Scala di Milano, con Luciana Savignano, nel dramma coreografico di Roland Petit, "L'angelo azzurro", tratto dal romanzo di Heinrich Mann, con musiche di Marius Constant.

Milva è, così, testimone e protagonista di una brillante fusione tra l'arte coreografica di Roland Petit, capace di passare con la stessa agilità da Auric a Rossini, da Schubert a Schönberg, e l'invenzione melodica di Marius Constant, compositore interessato allo studio inter-disciplinare dei meccanismi di improvvisazione, all'analisi del lavoro collettivo e ai moderni procedimenti della cosiddetta "musica aleatoria", basata, cioé, su elementi casuali, indeterminati e, appunto, improvvisati.

Anche in questo caso, il risultato è eccellente e mostra la completezza dello stile di Milva, la sua intelligente capacità di scelta del repertorio, sempre più mirato e selettivo.

Poco dopo, riprende con Astor Piazzolla "El tango", in vari teatri europei: ormai Piazzolla e Brecht sono parte integrante e ineliminabile del repertorio di Milva e sistematicamente vengono riproposti, ben oltre i confini nazionali.

Per la Decca International, incide "Die Dreigroschenoper", con Ute Lemper, René Kollo e Mario Adorf.

Esce in questo periodo (1989) il disco "Svegliando l'amante che dorme", il secondo album realizzato da Franco Battiato, in collaborazione con Giusto Pio e con un altro pioniere della musica sperimentale: Juri Camisasca (l'opera verrà incisa anche in lingua spagnola). In quest'album, come nell'altro "Milva e dintorni" (1982), ritroviamo, arricchite dalla personalissima lettura di Milva, le caratteristiche essenziali della ricerca compositiva di Battiato, la sua curiosità espressiva, il tentativo di recuperare la purezza originaria dei suoni anche elettronici, a cui Battiato unisce, spesso, il richiamo classico a Bach e a Schumann o all'opera di Stockhausen, in una visione cosmica e spirituale, largamente improntata all'esoterismo di Guénon, alle opere di Gurdjieff e al misticismo sufi. In quest'album, sono particolarmente interessanti, dal punto di vista della scrittura e della melodia, brani come "Atmosfera", "Una storia inventata", "Le vittime del cuore", "La piramide di Cheope" e "Potemkin", che, attraverso un elegante intreccio di simboli, di rimandi letterari e di audaci contaminazioni filosofiche, creano veri "giochi linguistici", dove le frasi, come fossero collages, sono associate tra loro, secondo una precisa logica di sintesi (lo vediamo anche nella canzone "Tempi moderni", nell'album dell'82).

La voce di Milva aderisce perfettamente alla forza innovativa e alla tensione della scrittura ermetica, "associativa" e sapientemente ludica di Battiato, che sembra, così, trarne una risonanza speciale e personale.

Lo stesso anno, con i "Sette Peccati Capitali", Milva apre la stagione sinfonica, alla Scala di Milano.

Nel 1990, riceve il Premio Tenco, un'onorificenza altamente significativa e prestigiosa nell'ambito della musica d'autore italiana.

Dopo essersi esibita a New York e in Giappone, Milva torna in Italia per lavorare con Mario Missiroli alla "Lulu" di Frank Wedekind, che descrive, con toni allegorici e spesso grotteschi, che anticipano l'espressionismo di Weimar, il conflitto tra la morale ipocrita e conformista e la vitalità istintuale, che libera fatalmente dalle costrizioni borghesi (ricordiamo la versione musicale offerta da Alban Berg).

Nel 1992, in Italia, Milva riprende le "Canzoni tra le due guerre", che porterà anche in Giappone. A Vienna, si esibisce alla "Volksoper", con il varietà "Servus Du", in cui interpreta le musiche di Robert Stolz, in cui la tradizione austriaca del valzer e dell'operetta si apre alla modernità del music-hall.

Nel 1993, al Teatro Bellini di Catania, Milva diventa il Principe Orlovsky, nell'opera di Johann Strauss junior, "Il pipistrello" (1874), con la direzione di Peter Maag: Milva si accosta alla nobile tradizione del sinfonismo mitteleuropeo, rivivendo le atmosfere spensierate e gaudenti della Vienna asburgica.

In occasione del Festival di Sanremo del 1993, interpreta con piglio teatrale e voluta aggressività "Uomini addosso", un brano sulla violenza fisica e psicologica subita dalle donne, scritto da Negrini e Facchinetti (i Pooh, per intenderci), dosando in modo equilibrato e sapiente la tecnica ormai familiare dello straniamento brechtiano.

Per il Teatro Parioli di Roma, nasce il fortunato récital "Milva e le sue tre B." (Brecht, Berio e Battiato): una efficace sintesi del suo percorso evolutivo e una originale miscela di teatro e sperimentazione.

Lo stesso anno, la troviamo impegnata nello spettacolo "La storia di Zazà", di Giancarlo Sepe, ispirato alla commedia di Berton e Simon.

Nel 1994, al Royal Festival Hall di Londra, è protagonista dell'opera di Berio e Calvino già interpretata in passato, e inizia la tredicesima tournée in Giappone, con un recital dedicato ad una artista da sempre presente nel repertorio di Milva: Edith Piaf, il volto tragico del neo-realismo francese degli anni Quaranta e Cinquanta. Del suo repertorio, anni prima, Milva si era già "appropriata", con sobrietà e gusto, proponendo, tra l'altro, la versione italiana di un pezzo difficile come "Les amants d'un jour" (M.Senlis-C.Delecluse-M.Monnot), che, adattato da Herbert Pagani, poeta e autore teatrale, diventava "Albergo a ore": qui, la tipica alternanza di luce e ombra, che troviamo nel testo originale, viene mantenuta, attraverso la finezza psicologica di un linguaggio volutamente quotidiano e popolare.

Nel 1995, dopo una serie di concerti in Svizzera con il repertorio brechtiano, Milva ottiene il Disco d'oro, per lo straordinario album uscito in Grecia, dal titolo "Volpe d'amore", con le musiche di Thanos Mikroutzikos, autore di musica sinfonica e cameristica, fondatore del Festival Internazionale di Patrasso e, all'epoca, ministro della Cultura in Grecia. I testi, realizzati da grandi poeti come Nikos Kavadias, Tsikliropoulos, Marios Ploritis o Lina Nikolakopoulou, sono adattati e tradotti da Massimo Gallerani e Maurizio Piccoli, e ci offrono un ampio ventaglio di tematiche, sviluppate con rara sensibilità, dal tema drammatico della lontananza, alla solitudine, dallo sdegno per l'arroganza del potere alla memoria: squarci di vita carichi di amarezza o di nostalgia, di stupore o di rimpianto. Una profonda religiosità laica e mediterranea avvolge il "Canto di un' Eneide diversa", mentre "Anna non piangere" ci riporta alla solennità austera dei versi brechtiani.

Ma Milva, costantemente proiettata verso la scena internazionale, non dimentica il Giappone e dedica al cantautore Shinji Tanimura l'album "Give me your light" con i testi adattati da Maurizio Piccoli e arrangiati dal fedele Natale Massara, direttore d'orchestra e compositore.

Interessante, poi, l'incontro con Carlo Lizzani, lo sceneggiatore neo-realista di Rossellini e Lattuada, che la vuole nel suo film "Celluloide", che ripercorre la nascita di un capolavoro assoluto: "Roma città aperta".

Sempre nel 1995, Milva è l'unica attrice professionista presente nel documentario realizzato da Werner Herzog (il regista, tra l'altro, di "Nosferatu"), sulla vita di Carlo Gesualdo da Venosa, l'ultimo dei madrigalisti rinascimentali (1560-1613).

Il film vincerà, nel 96, il "Premio Italia" e il primo premio per i film audiovisivi in Olanda. Alla "Suntory Hall" di Tokyo, nell'ambito del "Summer Festival" dedicato a Luciano Berio, accompagnata dall'orchestra sinfonica di Tokyo, è, di nuovo, protagonista della "Vera storia", su libretto di Calvino.

Ancora nel 95, Milva incide un raffinato album dedicato ad autori classici da Bizet a Schumann, da Tschaikovsky a Dvorak e Haendel, con le orchestrazioni di James Last, abilissimo arrangiatore, capace di spaziare dal jazz al pop d'autore, dall'easy listening alla musica sinfonica.

Successivamente, al "Festival Hall" di Osaka, è di nuovo attrice brechtiana, mentre, al Piccolo Teatro di Milano, nasce un nuovo récital dedicato allo stesso Brecht, dal titolo "Non sempre splende la luna-Milva canta un nuovo Brecht", con la regia di Strehler. Stavolta, Milva riscopre un Brecht per molti aspetti poco conosciuto: non più o non solo il poeta civile e "epico", ma anche quello intimista e romantico, autore di raffinate liriche incentrate su tematiche esistenziali, tra cui ricordiamo lo struggente "Ricordo di Maria A.", attraversato da un senso acuto del divenire e della mutevolezza umana.

Il risultato è ancora una volta impeccabile e Milva, qui, mostra una maturità e una profondità espressiva, che la critica e lo stesso Strehler non esitano a riconoscerle.

Nell'ambito delle cerimonie per la consegna del Premio Nobel della Pace, a Oslo, Milva canta, diretta da Vladimir Ashkenazij, brillante autore di musica da camera, l' "Alleluia", nella "Messa per la Pace" di Sergio Rendine, un interessante protagonista della musica strumentale contemporanea.

Nel 1996, inizia la tournée in Italia con lo spettacolo teatrale di Terence Rattigan, "Tosca, ovvero prima dell'alba", portando al Festival teatrale Europeo, a Cracovia (Polonia), e, poi, in Belgio (a Liegi), il nuovo repertorio brechtiano, che viene giudicato "il migliore del festival".

Da ricordare, in questa fase, i concerti trionfali presso l'"Herod Atticus Teatro" di Atene, dove più di 9000 spettatori assistono alla sua esibizione.

In Giappone, Milva dedica una tournée ai tre autori greci che sono ormai parte integrante del suo repertorio "colto", ovvero Vangelis, Théodorakis e Mikroutzikos, aggiungendo pezzi di Shinji Tanimura.

Per gli "Eventi musicali del XX secolo: il Bauhaus e la musica", Milva ritorna a interpretare i "Sette peccati capitali", al "Teatro Fraschini" di Pavia e al Piccolo di Milano, con l'orchestra sinfonica dei "Pomeriggi musicali" diretta da Marcello Panni.

Nel nuovo album che Gidon Kremer, il grande virtuoso del violino, dedica al tango espressionista di Piazzolla, Milva è presente con due brani.

Nel 1997, dopo un tour trionfale, durato quattro mesi, con il nuovo récital brechtiano, e dopo una serie di concerti a Barcellona, al Festival del Teatro a Zurigo, al "Primer Festival Internazionale de Danza Y Teatro" a Buenos Aires, al Festival di Salonicco e Sarajevo, ritorna in Polonia (Cracovia, Chorzov, Lancut), con le "Canzoni tra le due guerre".

Per la "Polydor Germania", Milva incide il disco "Mia bella Napoli", nel quale si immerge nella più nobile tradizione poetico-musicale partenopea, con brani storici di Salvatore Di Giacomo, Libero Bovio o Eduardo Di Capua.

Con il quintetto argentino di Daniel Binelli, è di nuovo impegnata nel repertorio piazzolliano, con la regia di Crivelli e si esibisce anche a Buenos Aires.

L'anno seguente, con l'Orchestra di Padova e del Veneto, diretta da David Searcy, una nuova tournée in Germania e in Italia, sempre con i tanghi di Piazzolla, che porterà in Grecia, Giappone, Italia e, in autunno, al "Teatro Espace Cardin" di Parigi.

Dopo aver ripreso Brecht, a Montevideo, a Istanbul e in Egitto (Il Cairo), le viene assegnato "L'Ordre d' Officier des Arts et des Lettres".

Accompagnata dall'orchestra sinfonica della Magna Grecia, Milva partecipa al Festival della Magna Grecia, a Taranto, e ad altre manifestazioni, nella stessa regione.

In novembre, ritorna a Tokyo con i "Sette peccati capitali", stavolta in forma di balletto, con orchestra sinfonica annessa.

In dicembre, ancora Brecht, per il pubblico italiano.

Dopo una nuova tournée in Germania, con i violini dell'Orchestra della Magna Grecia, la ritroviamo interprete brechtiana e piazzolliana, in Italia, con l'Orchestra di Padova e del Veneto.

A Palermo, per la sede estiva del Teatro Massimo, al Teatro di Verdura, è protagonista dell'opera di Piazzolla "Maria de Buenos Aires", con i testi visionari e introspettivi del poeta Horacio Ferrer, la regia sempre attenta di Crivelli e la coreografia di Carlos Rivarola.

Dopo essere tornata agli autori greci, accompagnata dallo stesso Mikroutzikos, per la BMG Ariola, in Germania, incide un nuovo CD "Stark sein", e collabora con l'Orchestra Haydn di Bolzano e il "TangoSeis" con le opere di Piazzolla, in Austria e in Italia.

E arriviamo al 2000, quando Milva, per il centenario della nascita e i cinquant'anni dalla morte del grande Kurt Weill, è invitata a cantare "I sette peccati capitali", in varie città, tra cui Dessau, luogo natale dello stesso Weill, dove si svolge il festival, in suo onore e, poi, ancora, a Nizza, all'Opéra, a Chemnitz e a Varsavia.

Con l'Orchestra "Milano Classica", rilegge i "Lied" di Bach, per poi lavorare con l'Orchestra Sinfonica Abruzzese (presso il Santuario di Pompei).

Dopo una serie di concerti "piazzolliani" in Marocco, in Israele (Tel Aviv) e in Sud America, sempre con l'Orchestra di Padova e del Veneto, nel 2001, presso il "Nuovo Teatro Comunale" di Bolzano, Milva ottiene uno stupefacente successo di pubblico e di critica, nel ruolo di Maria, nell'operita di Piazzolla, con la regia di Emmanuel Bohn.

Per la "Else-Lasker-Schüler Gesellschaft" si esibisce a Gerusalemme, con le poesie espressioniste e nostalgiche di Else Lasker-Schüler e i songs brechtiani.

A Mannheim, le viene assegnato il premio "Rainbow Award", in quanto "migliore voce femminile dell'anno 2000".



Con l'Orchestra Haydn di Bolzano, Milva riscopre la sua passione per il repertorio d'autore francese, la cosiddetta "chanson à texte", così vicina alla sua sensibilità artistica.

Dopo aver preso parte ad un film di approfondimento storiografico, "Heimat", per la UFA, con la regia di Wolfgang Panzer, dal libro di Peter Steinbach, Milva incide, in Germania, il nuovo album "Artisti", con brani firmati da Rendine, Renato Dibì, John Denver e Piazzolla, mentre, per il mercato italiano, e con distribuzione mondiale, realizza un intrigante "concept album" dedicato alla "chanson française", con gli arrangiamenti curati dall'Orchestra sinfonica Haydn di Bolzano, diretta da Peter Keuschnig, in collaborazione con il maestro Hubert Stuppner.



In questo disco, Milva offre la sua versione di brani che appartengono saldamente al patrimonio culturale francese, dalle canzoni di Edith Piaf e di Juliette Gréco, alle opere di Brel, Prévert-Kosma, Bécaud e Aznavour, nate sullo sfondo dell'esistenzialismo di Sartre e di Camus.

La plasticità poliedrica della voce di Milva riscopre le ombre idealizzate del faubourg, in Milord, scivolando nella malinconia dell'universo di Aznavour o nella freschezza dell'impeto frenetico e luminoso di Bécaud. Il canto di Milva penetra nelle intermittenze "proustiane" della memoria involontaria, sui versi di Prévert e culmina nella dolente poesia di Brel, che coglie, nel tema dell'abbandono, l'essenza stessa del fallimento umano e le contraddizioni dei nostri slanci interiori.

In novembre, presso il Teatro Filarmonico per l'Arena di Verona e, poi, a Genova, Milva è stata, accanto a David Riondino, l'interprete principale di "Peter Uncino", una favola moderna e paradossale ispirata all'opera di Barrie e realizzata da Michele Serra e da Marco Tutino, brillante autore teatrale, ma anche esponente di spicco della musica colta contemporanea. Michele Serra, scrittore fortemente impegnato nella satira politica e nella analisi attenta dei fenomeni storici, sociali e antropologici rielabora il mito di Peter Pan e costruisce una complessa tramatura narrativa e lirica, in cui la capacità di interrogare le dinamiche più nascoste e ambigue dell'animo umano si unisce all'intuizione folgorante e al distanziamento ironico o caricaturale. In una sospensione quasi grottesca tra dolore e parodia, gli autori rileggono il mito e l' "archetipo" di Peter Pan, con un testo sicuramente intelligente, amaro e spesso provocatorio, carico di suggestioni psicologiche e di inquietudini di natura, per così dire, etica e morale. Milva si consegna con entusiasmo e curiosità a questo interessante esperimento creativo, assumendo il ruolo imprevedibile di Capitan Uncino. Nella sua performance, accolta con estremo favore dalla critica, Milva riesce a evidenziare, con il consueto vigore mimico e con il giusto pathos, le opacità del carattere di Capitan Uncino, le fluttuazioni rapide della coscienza e,quindi, il suo smarrimento indicibile. Il risultato è una sapiente decostruzione del personaggio ma anche un invito alla accettazione consapevole, serena e responsabile della nostra finitezza.



Nel 2002, Milva, dopo una tournée in Germania con l'orchestra sinfonica di Padova e del Veneto, è impegnata con l'operita "Maria de Buenos Aires" scritta da Astor Piazzolla e da Horacio Ferrer, di cui abbiamo già parlato a lungo. L'opera di Piazzolla è una sintesi efficace della sua estetica musicale : un'occasione significativa che rivela i tratti peculiari del suo stile compositivo. "Maria de Buenos Aires" è un momento di concentrazione espressiva che amplifica le potenzialità simboliche del tango di Piazzolla, attraverso una struttura unitaria e complessa, carica di fascino e di ambiguità.

La capacità interpretativa e comunicativa di Milva rende corporea e vibrante ogni sfumatura musicale, attraversando con sensibilità e intelligenza i passaggi tortuosi della melodia. L'interpretazione raffinata offerta da Milva mette in evidenza le opacità interne del testo, sottolineando - in modo sempre convincente e credibile - lo spessore concettuale dell'opera.

Milva porta "Maria de Buenos Aires" in Germania e, poi, in Giappone: la regia viene affidata a Ida Kuniaki.

A Napoli e a Potsdam, in Germania, nuove acclamazioni da parte del pubblico tedesco per "I sette peccati capitali" di Brecht-Weill che Milva, sempre e di nuovo, ri-crea e attualizza.

Dopo una serie di concerti in Italia e in Austria – concerti dedicati alla chanson française e alla grande tradizione poetica degli chansonniers – e dopo una importante esibizione al "Musikverein" di Vienna, Milva, in autunno, è impegnata – all'Opera di Amburgo – con "La Vera Storia", scritta da Luciano Berio e da Italo Calvino, e messa in scena, con particolare attenzione e cura, da Henning Brockhaus.

Milva decide di recuperare e di rileggere un'opera fondamentale nella storia della musica colta contemporanea, un'opera che aveva già interpretato anni fa, come abbiamo visto.

"La Vera Storia" è una trasfigurazione ironica e paradossale del potere: una rappresentazione straniata, allegorica e intessuta di riferimenti filosofico-concettuali che la capacità inventiva e sperimentale di Berio decostruisce, per così dire, dall'interno, attraverso un'analisi lucida e razionale. L'opera di Berio raffigura le contraddizioni immanenti del potere, l'impotenza dell'uomo, l'incapacità di restituire senso e significato alla ineluttabile tragicità dei processi storici. Il tentativo di comprendere fino in fondo la realtà e le sue ambivalenze mette in gioco, di fatto, la responsabilità etica dell'uomo e lo espone all'amaro riconoscimento del limite. Il fallimento, la frustrazione e il peso indicibile della sofferenza acquistano un valore universale e assoluto e la ricerca della verità viene sublimata dalla capacità creativa e costruttiva dell'arte. La performance teatrale di Milva riflette e rielabora le tematiche fondamentali evidenziate dagli autori, assimilandone la forza evocativa e simbolica. Ed è proprio la lezione brechtiana che rende possibile questa penetrazione psicologica e intellettuale, che presuppone uno studio rigoroso : una ricerca linguistica che svela le potenzialità allusive del linguaggio e che Milva radicalizza, spingendola alle estreme conseguenze. E' un momento importante nella vita professionale di Milva : l'equilibrio estetico raggiunto è sostanziale e profondo, sotto ogni profilo. Ogni sfumatura, ogni gesto rivela la sua maturità artistica e la capacità di interiorizzare i contenuti, offrendoli al gioco chiaroscurale della rappresentazione scenica. Un gioco stratificato che è, allo stesso tempo emotivo e razionale e che acquista vitalità e spessore anche grazie alla consapevolezza drammaturgica espressa da Milva.

Il riconoscimento della critica tedesca lo conferma e anche il pubblico accoglie con entusiasmo questa difficile prova.

Il 2002 si conclude con una ripresa del melologo scritto da Michele Serra e da Marco Tutino: "Peter Uncino". L'opera viene proposta al pubblico italiano e apre il nuovo anno.

Ed è al pubblico italiano che Milva offre una nuova messa in scena dell'opera di Piazzolla, "Maria de Buenos Aires", affidata questa volta alla regia di Roberto Innocente.



© Riproduzione riservata