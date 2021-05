Eurovision, su Rai1 presenta la "strana coppia" Corsi-Malgioglio. In gara i Maneskin

Sabato 22 maggio, dalle 20.40, ritorna su Rai1 in diretta da Rotterdam la 65 edizione dell’Eurovision Song Contest, il festival europeo della canzone. A raccontare al pubblico italiano la grande rassegna continentale della Ahoy Arena di Rotterdam sarà - al debutto alla conduzione dell’Eurovision Song Contest - la «strana coppia» formata da Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio. Per l'Italia, in gara i Maneskin, reduci dalla vittoria di Sanremo col brano "Zitti e buoni".

