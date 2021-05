Franco Battiato: i carabinieri eseguono l'inedito "Campo di Tulipani", inno della Guardia Forestale - VIDEO

E’ stato eseguito ieri per la seconda volta dal 1990 l’inno composto da Franco Battiato per la Guardia Forestale dello Stato. Si intitola "Campo di Tulipani", brano che il compositore e cantautore siciliano scomparso oggi a 76 anni nella sua casa di Milo scrisse appunto su richiesta del Corpo Forestale nel '90 ed eseguito prima di oggi soltanto un’altra volta, sempre in quell'anno, durante una cerimonia a Palermo. «La Guardia Forestale mi ha chiesto di comporre per loro un inno - rivelò Battiato nel '90 al Mattino di Napoli - ho accettato con molto piacere, preparando una cosa per banda e voce. E’ un ritorno all’artista che compone per commissione, una posizione creativa che mi diverte molto».

Grazie Maestro! L'Arma dei #Carabinieri ricorda Franco #Battiato con un frammento del brano “Campi di Tulipani”, composto per il Corpo Forestale dello Stato, i cui valori sono custoditi dalla Benemerita, e che sarà suonato a Castelluccio di Norcia in occasione di #FestaArma2021 pic.twitter.com/GaOOZZH9ta — Arma dei Carabinieri (@_Carabinieri_) May 18, 2021

"Campo di Tulipani" è dunque un piccolo inedito, mai ascoltato fino ad oggi dal grande pubblico ed eseguito oggi dalla banda dell’Arma dei Carabinieri che sta ultimando le prove per il concerto che sarà trasmesso il 5 giugno su Rai5, in occasione dell’anniversario dell’Arma. Il tributo al maestro è stato postato oggi sui social dei Carabinieri, ma in pochi sanno che questo brano era stato eseguito in una occasione pubblica una sola volta. Un vecchio brano, quasi un inedito assoluto, inno alla Forestale, che era rimasto custodito in un cassetto e che è tornato fuori nel giorno della scomparsa del cantautore.

