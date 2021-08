Gino Paoli: problemi di salute, annullato concerto alla Versiliana di Marina di Pietrasanta

Il concerto di Gino Paoli in programma domenica prossima 8 agosto alla Versiliana di Marina di Pietrasanta è stato annullato «per motivi di salute dell’artista». Ad annunciarlo è la Fondazione Versiliana che organizza la stagione estiva della villa. L’appuntamento con il recital di Gino Paoli era molto atteso perchè vedeva in ritorno in Versilia del cantautore ligure, che proprio alla Versilia ha legato le tappe iniziali della sua carriera e dove conobbe l’attrice viareggina Stefania Sandrelli dando vita a una relazione che all’epoca fece grande clamore. La Fondazione Versiliana ha voluto inviare «i più sinceri auguri di pronta guarigione» all’artista.

© Riproduzione riservata