Addio a Sarah Dash dei Labelle, celebre per Lady Marmalade

Il mondo della musica dice addio a Sarah Dash, morta a 76 anni. La cantante fu tra i fondatori della band Labelle, celebre per "Lady Marmalade" del 1974.

A dare la notizia la sua amica e sindaco di Trenton, Reed Gusciora. Ancora ignote le cause del decesso, anche se negli ultimi giorni non si sentiva bene.

Già tantissimi i tributi sui social per la scomparsa. Tra i primi a ricordarla la coetanea e collega Patti LaBelle che l'ha definita "un'anima straordinariamente talentuosa, bella e amorevole che ha benedetto la mia vita e quella di tanti altri".

"Siamo appena state sul palco assieme sabato - racconta su Instagram - ed è stato un momento così potente e speciale!". E aggiunge commossa: "Potevo sempre contare su di lei per coprirmi le spalle! Ecco chi era Sarah... Un'amica leale e una voce per coloro che non ne avevano una. Ci ha davvero donato tantissimo servendo sempre, condividendo sempre il suo talento e il suo tempo. Ho il cuore spezzato, come so che lo hanno i suoi cari e i suoi fan. Ma so che lo spirito di Sarah e tutto ciò che ha dato al mondo sopravvivono!"

