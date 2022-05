Nuova tragedia per Nick Cave: morto figlio Jethro, aveva 31 anni. Nel 2015 la morte dell'altro figlio

Un'altra tragedia per Nick Cave. Il figlio, Jethro Lazenby, è morto all'età di 31 anni. L'attore e modello era stato incarcerato all'inizio di quest'anno a seguito di un'aggressione a sua madre, Beau Lazenby, a Melbourne. «Con molta tristezza posso confermare che mio figlio, Jethro, è morto. Saremmo grati per il rispetto della privacy in questo momento», scrive in una nota Cave. Un lutto che segue quello di sette anni fa, quando a perdere la vita era stato l'altro figlio, il quindicenne Arthur che nel 2015 morì cadendo da una scogliera in Inghilterra, a Brighton.

Jethro Cave era nato nel 1991 da Cave e Beau Lazenby, solo dieci giorni prima dell'altro figlio del cantautore, avuto dalla prima moglie Viviane Carneiro. I rapporti col padre non erano stati ottimi, Jethro è cresciuto in Australia e non ha incontrato il padre fino ai sette, otto anni. Successivamente Cave aveva dichiarato. Jethro si era ritagliato la propria strada come modello, sfilando anche per Balenciaga, ma aveva avuto problemi legali prima per un'aggressione all'ex fidanzata, e poi per la lite con la madre, al punto che gli era stato ordinato di seguire un trattamento per abuso di sostanze e di evitare qualsiasi contatto con la madre per i prossimi due anni. Cave ha altri due figli, Luke, di 30 anni, dal suo primo matrimonio con Viviane Carneiro, e Earl, 21, dal suo matrimonio con Susie Bick.

© Riproduzione riservata