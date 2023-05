I brani più ascoltati in radio: Annalisa torna in vetta, i Pinguini al secondo posto

Ultimi aggiornamenti sulla graduatoria relativa ai passaggi radio delle canzoni più ascoltate. Ritorna in vetta Annalisa con «Mon amour», singolo pubblicato il 31 Marzo e conseguente al successo ottenuto con il precedente brano «Bellissima». I Pinguini Tattici Nucleari, che il 30 luglio saranno a Messina per una loro tappa del tour, balzano al secondo posto con la loro accattivante «Coca Zero». La terza posizione è, invece, occupata da «Eyes Closed» di Ed Sheeran, pezzo intimista estratto dall'ottavo album in studio del nativo di Halifax.

Perde terreno «Un briciolo di allegria» (quarto), frutto della collaborazione tra Blanco e Mina. facente parte di Innamorato, ultimo progetto musicale del vincitore dell'edizione 2022 del Festival di Sanremo. L'airplay non premia neppure «DNA» di Sophie and the Giants e Mearsy, sceso fino alla quinta posizione, e «Viaggio intorno al sole» di Tommaso Paradiso (sesto) che, a detta del cantante, «è nato da un sentimento di rinascita».

Settima piazza per «Riderai» di Ligabue, antipasto del nuovo attesissimo album. I Boomdabash, con la loro «L'unica cosa che vuoi», canzone d'amore grazie alla quale si collocano ottavi. Debutta al nono posto «Bailar contigo», duetto dei Black Eyed Peas e di Daddy Yankee, pezzo estratto da "Evolution", nuovo album del sodalizio statunitense. Ultima piazza occupata dal pezzo EDM «Substitution», partorito dalla mente del producer tedesco Purple Disco Machine, con la collaborazione del dj transaplino Kungs.

