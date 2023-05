"Italia loves Romagna": il 24 giugno il concerto per la raccolta fondi in favore degli alluvionati

Un evento per sostenere gli alluvionati della Romagna. Sabato 24 giugno si terrà a Reggio Emilia (nell'arena di Campovolo) "Italia loves Romagna", un concerto organizzato dal mondo della musica e dal Ministero della Cultura per aiutare economicamente le popolazioni romagnole colpite dall'alluvione. Proprio il sottosegretario alla cultura Gianmarco Mazzi ha espresso vicinanza al popolo che si trova in uno stato di grave difficoltà: «La Romagna è una terra meravigliosa che da sempre evoca sole, gioia e benessere, un luogo dell'anima per gli italiani, oggi duramente colpito". Gli "obiettivi sono due: raccogliere più fondi possibili e lanciare un invito a trascorrere le vacanze dell'estate 2023 in Romagna, per portare vita e aiutare quello splendido territorio a risollevarsi».

I biglietti sono già in vendita sulle piattaforme TicketOne, Ticketmaster e Vivaticket. Madame, Blanco, Elisa, Tananai, Salmo e altri artisti comporranno il roster dell'evento. Il nome dell'iniziativa si pone in continuità con "Italy loves Emilia", evento avuto luogo 11 anni fa e organizzato per sostenere i terremotati dell'Emilia-Romagna.

