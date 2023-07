Madonna: sono sulla strada della guarigione, spero di confermare anche il tour in Europa

Dopo il ricovero in terapia intensiva per la grave infezione batterica che l'ha colpita lo scorso 24 giugno, Madonna è stata vista passeggiare per le strade di New York, e conferma le sue condizioni di salute in miglioramento anche sui social: "Grazie per la vostra energia positiva - scrive su Instagram - le preghiere e le parole di incoraggiamento. Ho sentito il vostro amore. Sono sulla strada della guarigione e sono incredibilmente grata per tutte le benedizioni ricevute nella mia vita. Il mio primo pensiero quando mi sono svegliata in ospedale è stato per i miei figli. Il mio secondo pensiero è stato che non volevo deludere chiunque abbia comprato i biglietti per il mio tour. Non volevo nemmeno deludere le persone che hanno lavorato incessantemente con me negli ultimi mesi per creare il mio spettacolo. Odio deludere chiunque.

"Ora il mio focus - prosegue la pop star - è sulla mia salute e tornare più forte e vi assicuro che tornerò con voi al più presto possibile! Il piano attuale è di riprogrammare la tappa nordamericana del tour e iniziare a ottobre in Europa. Non potrei essere più grata per il vostro affetto e supporto. Amore, M".