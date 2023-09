Elodie nuda su Instagram lancia il nuovo singolo "A fari spenti" VIDEO

Elodie con una foto in cui appare nuda su Instagram lancia oggi A Fari Spenti, il nuovo singolo scritto da Elisa con Marz & Zef che ne hanno curato anche la produzione. Dopo diverse hit da club, con il singolo A Fari Spenti Elodie prosegue la sperimentazione nel mondo del dance pop.

La cantante, dopo il successo dello show sold out al Mediolanum Forum di Milano, è pronta a tornerà live in autunno con il tour Elodie Show 2023. La tournée nei palazzetti inizierà a Napoli il 17 e 18 novembre, proseguirà a Milano il 20 e 21 novembre, a Roma il 25 e 26 novembre, per poi concludersi il 5 dicembre a Firenze.