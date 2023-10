Sarafine, la calabrese Sara Sorrenti tra i 12 finalisti a X Factor 2023

Il palco di X Factor 2023 si è acceso stasera con i Live Shows, al via su Sky e NOW. Francesca Michielin guida lo show, mentre la giuria è composta da Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan, ognuno a capo di una propria squadra. Tra i talenti in gara, spicca il nome di Sarafine, al secolo Sara Sorrenti, cantautrice calabrese (di Vibo Valentia) che ha conquistato un posto tra i 12 finalisti.

Sarafine si presenta con un profilo Instagram che la descrive come "Alla ricerca di una rottura dalla monotonia, abbraccio l’incertezza", frase che ben riassume il suo stile musicale. Un mix tra musica elettronica e sonorità più leggere, influenzato da generi come Dubstep, Trap, Tecno, Drill e Pop. I suoi testi, un equilibrio tra italiano e inglese, sono carichi di melodie profonde e armonie intense, che esprimono, appunto, il desiderio di spezzare la routine quotidiana e abbracciare l'incertezza, con tutte le paure e le speranze che ne derivano.

Il talento di Sarafine non passa inosservato, posizionandola come una delle rivelazioni di questa edizione di X Factor. Il suo progetto artistico, che fonde voce e musica in maniera originale, trae ispirazione da artisti come Lindo Ferretti dei CCCP e degli Offlaga Disco Pax, e ricorda la presenza di NAIP nel talent show nel 2020.

Il vissuto personale di Sara conferisce ulteriore fascino alla sua storia: laureata in Economia Aziendale e impiegata in Belgio, ha iniziato il suo percorso nel mondo della musica nel 2020, utilizzando una loop station per esplorare e raccontare la sua generazione, descritta come “malata di gioia”. Una generazione che, attraverso la sua arte, si rivela spesso intrappolata in scelte professionali fatte più per senso del dovere che per reale vocazione, creando un senso di disagio e un distacco dalla gioia autentica.