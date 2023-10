Sanremo Giovani, tre siciliani e un calabrese tra i 49 ammessi alle audizioni dal vivo

Nell’edizione 2023 di Sanremo Giovani, la quinta sotto la direzione artistica di Amadeus, sono state 564 le richieste di partecipazione pervenute: 202 partecipanti provenienti dal Nord Italia (181 singoli e 21 gruppi), 197 dal Sud (189 singoli e 8 gruppi) e 155 dal Centro (140 singoli e 15 gruppi). La Regione che ha presentato il maggior numero di iscrizioni è il Lazio con 100 partecipanti, 91 singoli e 9 gruppi. Seguono la Lombardia (89) e la Sicilia con 62 proposte.

Scendendo nei dettagli sono 520 i cantanti singoli, di cui 334 uomini (pari al 64,23 per cento) e 186 donne (35,77 per cento). Di questi 510 gli artisti singoli italiani, mentre 10 sono quelli nati in un altro Paese. I gruppi sono 44.

La Commissione Musicale presieduta da Amadeus, in veste di direttore artistico, e composta da Federica Lentini, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis, ha completato oggi la prima fase del proprio lavoro con la selezione dei 49 artisti ammessi alle audizioni dal vivo che si terranno presso la Sala A di Via Asiago. Il gruppo dei 49 artisti selezionati è così composto: 43 singoli (14 donne e 29 uomini) e 6 gruppi. Al termine delle audizioni saranno 8 quelli che prenderanno parte alla finale di Sanremo Giovani 2023 in onda, in prima serata su Rai 1 e Rai Radio2, dal Teatro del Casinò di Sanremo, il 13 dicembre. A questi 8 artisti si aggiungeranno i 4 provenienti da Area Sanremo che saranno selezionati a fine novembre sempre dalla Commissione musicale Rai.

Solo i primi 3, in base al Regolamento, accederanno nella veste di Big, alla 74ª edizione del Festival della Canzone Italiana a Sanremo.

Ecco i 49 artisti ammessi alle audizioni suddivisi per regione, i titoli dei brani e le case discografiche:

Lombardia

Alex Wyse - "La mia canzone per te" (A1 Entertainment Spa) - Como

Assurditè - "Bella Storia" (Believe) - Bollate

ASTERIA - "Venere" (UNIVERSAL MUSIC ITALIA) - Bergamo

Cara Giulia - "Raydada" (s.r.l.) - Milano

Chakra - "Luna di Miele" (Believe) - Milano

chiamamifaro - "La Poesia" (SONY MUSIC ENTERTAINMENT ITALY S.P.A.) - Milano

CLARA - "Boulevard" (WARNER MUSIC ITALIA) - Varese

Germo67 - "Fastidio" (UNIVERSAL MUSIC ITALIA) - Rho

Grenbaud - "Mama" (UNIVERSAL MUSIC ITALIA) - Milano

Ilan - "Stelle cadenti" (UNIVERSAL MUSIC ITALIA) - Milano

Mose - "Ikigai (Sara)" (TRIGGGER) - Milano

Speakeasy (gruppo) - "George Best" (UNIVERSAL MUSIC ITALIA) - Carate Brianza

Tancredi - "Perle" (WARNER MUSIC ITALIA) - Milano

Toscana

bnkr44 (gruppo) - "Effetti speciali" (Puro Srl) - Firenze

Commodo - "Pioggia" (Supernova Dischi) - Firenze

Ethan - "Vuoto" (CAROSELLO C.E.M.E.D.) - Bagno a Ripoli

Sicilia

Beatrice Quinta - "Alleluia" (SONY MUSIC ENTERTAINMENT ITALY S.P.A.) - Palermo

COLLETTIVO (gruppo) - "ALTAL€NA" (Pulp Entertainment) - Catania

Mameli - "mai love" (UNIVERSAL MUSIC ITALIA) - Augusta

Lazio

ChiEdo - "Autunno retrò" (The Lab Music Factory APS) - Civitavecchia

Diego Lazzari - "Lontana Dai Guai" (Believe) - Roma

Extrasistoli - "Non vedo l'ora di dimenticarti per sempre" (Altafonte Italy S.r.l.) - Roma

Jeson - "Perdonare te" (SONY MUSIC ENTERTAINMENT ITALY S.P.A.) - Roma

Leon Faun - "Anima" (UNIVERSAL MUSIC ITALIA) - Roma

NDG - "PIOVE" (HOKUTO EMPIRE) - Roma

Pheelow - "Se mi ucciderà" (ORANGLE S.R.L.) - Roma

Simone Panetti - "Polverina" (Thamsanqa) - Roma

Veneto

CALEYDO - "PIATTAFORMA PERSONALE" (UNIVERSAL MUSIC ITALIA) - Vicenza

Nashley - "Quello che conta davvero" (Believe) - Vicenza

Friuli-Venezia Giulia

CENERI - "ULTIMA FESTA" (UNIVERSAL MUSIC ITALIA) - San Vito al Tagliamento

Puglia

Jacopo Sol - "COSE CHE NON SAI" (UNIVERSAL MUSIC ITALIA) - San Giovanni Rotondo

La Base - "Nessuno ci crede" (Ondesonore Records di Francesco Altobelli) - Napoli

Marmo - "Terra Mia" (WOW Records) - Maglie

Nahaze - "MAI CAPITA" (SUGAR S.R.L.) - Acquaviva delle Fonti

Tuma - "Alieni" (Altafonte Italy S.r.l.) - Nardò

Vale LP - "Stronza" (SUGAR S.R.L.) - Napoli

Campania

Rakele - "KILL BILL" (Edizioni Curci Srl) - Napoli

Piemonte

Maracuja (gruppo) - "Showman" (Blue Mama Records) - Torino

Santi Francesi (gruppo) - "Occhi tristi" (SONY MUSIC ENTERTAINMENT ITALY S.P.A.) - Torino

Marche

MARGHERITA PRINCIPI - "ho la testa che mi fa" (Pulp Entertainment) - Fano

Emilia-Romagna

MonnaElisa - "Amore consumato" (Joseba Label) - Forlì

Molise

Lor3n - "Fiore D'inverno" (Musica è (Cosmig srls)) - Isernia

Rizzo - "Bonjour Adieu" (SONY MUSIC ENTERTAINMENT ITALY S.P.A.) - Campobasso

Trentino-Alto Adige

Erresolo - "Pappagalli a Berlino" (SONY MUSIC ENTERTAINMENT ITALY S.P.A.) - Riva del Garda

Calabria

Senza Cuore - "Sole in inverno" (Il Branco Publishing srl) - Cariati

Basilicata

Guall - "Pozzanghere di sale" (Epicentro Dischi) - Potenza

Kenya (stato estero)