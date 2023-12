Chi è Geolier, il rapper napoletano in gara a Sanremo 2024. Il suo tour a giugno farà tappa a Messina

Geolier, il rapper partenopeo tra i 27 big in gara al prossimo di Sanremo 2024, ha iniziato a farsi conoscere nel 2018 con il suo singolo "P Secondigliano", pubblicato su YouTube. A soli 18 anni, ha ottenuto un successo inaspettato, seguito da brani apprezzati come "Mercedes", "Queen" e "Mexico". Il 2019 è stato un anno ricco di collaborazioni importanti per Geolier: ha partecipato al brano "Montecarlo" di Emis Killa e al singolo "Nisciun" di Rocco Hunt, oltre a lavorare con artisti come Night Skinny, Lele Blade, Vale Lambo e CoCo, Samurai Jay. A ottobre dello stesso anno, ha rilasciato il suo primo album intitolato "Emanuele", accolto positivamente sia dal pubblico che dalla critica, grazie a brani come "Yacht" feat. Luchè, "Narcos" e "Como te" feat. Emis Killa.

Nel 2020, la sua carriera ha visto altre collaborazioni di successo con artisti come I Desideri in "Superstar" e con Neves 17 e Lele Blade in "Fuego". Ha anche partecipato a "Nena" di Boro Boro, "Cyborg" di Guè Pequeno e "Valentino" di Vale Lambo.

La collaborazione con Sfera Ebbasta nel singolo estivo di Shablo, "M'Manc", ha riscosso un notevole successo. Geolier ha anche sperimentato con generi diversi, come dimostra la sua partecipazione in "Guapo" di Anna Tatangelo e in "Buongiorno" e "Comme si fragile" con Gigi D’Alessio.

Nel luglio 2020, ha lanciato "Emanuele: Marchio Registrato", un repack del suo album d'esordio, aggiungendo quattro inediti e due remix. Tra questi, spiccano "Narcos" feat. Lazza e "Na catena" con Roshelle, diventato virale su TikTok. Il suo secondo album ufficiale, "Il Coraggio dei Bambini", è stato pubblicato il 6 gennaio 2023 sotto l'etichetta Sony Music, anticipato dai singoli "CHIAGNE" con Lazza, prodotto da Takagi & Ketra, e "MONEY".

Geolier sold out al Maradona, nuova data il 23 giugno

A conferma dei grandi risultati discografici e live di quest’anno e subito dopo l’annuncio della sua partecipazione alla 74/a edizione del Festival di Sanremo, il rapper napoletano Geolier in meno di 2 giorni festeggia il sold out del concerto di sabato 22 giugno 2024 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, la sua città. Aperta da domani alle 10 la vendita per la seconda data, domenica 23 giugno 2024 (Ticketone).

Il rapper sarà il protagonista di altri 3 grandi eventi nel 2024, prodotti e organizzati da Magellano Concerti (info e biglietti sul sito), con prevendite già aperte. Il 15 giugno si esibirà a Messina, Stadio Scoglio (anche qui prevendita a gonfie vele), il 28 giugno a Rock in Roma (Ippodromo Capannelle), il 6 luglio a Milano - Fiera Milano Live- Rho. Geolier è senza dubbio uno dei fenomeni musicali più coinvolgenti della scena nazionale più recente. Ormai punto di riferimento per l’urban italiano, il suo ultimo disco, 'Il coraggio dei bambinì è primo nella classifica degli album più ascoltati dell’anno in Italia su Spotify e della Top Album Fimi 2023 fino ad oggi, con 45 dischi di platino e 21 ori collezionati in totale.