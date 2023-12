La calabrese Sarafine ha vinto X Factor 2023. Il suo inedito "Malati di gioia" conquista il pubblico

La vincitrice dell’edizione italiana 2023 di X Factor è la calabrese Sarafine. 34 anni, di Vibo Valentia, poi trasferitasi a Bruxelles e che per il suo sogno di vivere di musica ha lasciato il suo lavoro da assistente amministrativa, Sarafine ha conquistato il pubblico del televoto con un duetto internazionale con gli Ofenbach, l’inedito "Malati di gioia" (il brano più ascoltato di questa edizione sia su iTunes sia su YouTube) e un medley dei suoi "cavalli di battaglia" ad X Factor. La vittoria al termine di una finale durante la quale i quattro concorrenti in gara si sono sfidati all’ultima nota, duetti eccellenti oltre ai loro brani inediti. Come super ospite, Gianni Morandi.

“Malati di gioia”, è un brano che esplora la vita della generazione nata tra gli anni '80 e '90, specialmente coloro cresciuti in provincia con aspettative borghesi. Il testo critica la pressione sociale per seguire un percorso tradizionale di università, lavoro stabile, matrimonio e famiglia. Si focalizza su come i giovani senza talento evidente in determinati settori venivano poco considerati.

Sarafine, al secolo Sara Sorrenti, si presenta con un profilo Instagram che la descrive come "Alla ricerca di una rottura dalla monotonia, abbraccio l’incertezza", frase che ben riassume il suo stile musicale. Un mix tra musica elettronica e sonorità più leggere, influenzato da generi come Dubstep, Trap, Tecno, Drill e Pop. I suoi testi, un equilibrio tra italiano e inglese, sono carichi di melodie profonde e armonie intense, che esprimono, appunto, il desiderio di spezzare la routine quotidiana e abbracciare l'incertezza, con tutte le paure e le speranze che ne derivano.