Taylor Swift supera il record di Elton John, tour da 1 miliardo di dollari nel 2023

La superstar del pop Taylor Swift, nominata persona dell’Anno di Time, continua a mietere record. Il suo «Eras Tour» è il primo a incassare un miliardo di dollari (nel solo 2023), superando il primato detenuto a lungo da Elton John con «Farewell Yellow Brick Road» (oltre 939 milioni di dollari). Lo scrivono i media Usa citando i dati di Pollstar sui concerti dei due.

Chi è Taylor Swift

Taylor Swift, una delle figure più influenti e acclamate nel panorama della musica pop contemporanea, ha costruito una carriera straordinaria come cantautrice e icona della cultura pop. Nata il 13 dicembre 1989, Swift è cresciuta a Wyomissing, Pennsylvania, prima di trasferirsi a Nashville, Tennessee, all'età di 14 anni per perseguire una carriera nella musica country.

Gli inizi: da promessa del country a stella del pop

Swift ha iniziato la sua carriera nella musica country, distinguendosi rapidamente per le sue abilità di scrittura di canzoni. Il suo album di debutto eponimo, "Taylor Swift", uscito nel 2006, ha avuto un successo immediato, segnando l'inizio della sua ascesa verso la fama. Canzoni come "Teardrops on My Guitar" e "Our Song" hanno catturato l'attenzione sia del pubblico che della critica, grazie al loro mix di melodie orecchiabili e testi emotivamente intensi.

La transizione al pop e il successo mondiale

Con l'uscita del suo quarto album, "Red", e in particolare con "1989", pubblicato nel 2014, Swift ha compiuto una transizione completa verso il pop mainstream. Quest'ultimo album, che include successi come "Shake It Off" e "Blank Space", ha segnato un momento decisivo nella sua carriera, consolidando la sua posizione come una delle principali artisti pop del mondo. "1989" ha vinto il Grammy Award per l'Album dell'Anno, facendo di Swift la prima donna nella storia a vincere questo premio due volte.

L'impatto culturale e il ruolo di modello

Oltre alla sua carriera musicale, Swift è nota per il suo impegno sociale e per essere una voce influente su temi come i diritti delle donne, il bullismo e la politica. La sua aperta presa di posizione su vari problemi sociali e politici ha rafforzato il suo ruolo come modello per molte giovani donne.

Innovazioni e progetti futuri

Nel corso degli anni, Swift ha continuato a evolversi sia musicalmente che nella sua immagine pubblica. Ha sperimentato diversi generi e stili, dai toni country del suo inizio ai ritmi elettropop di "Reputation" e alle atmosfere indie folk di "Folklore" e "Evermore". Con ogni album, Swift ha dimostrato di essere non solo una cantante di successo ma anche una narratrice capace e versatile.

Un'eredità che continua a crescere

Taylor Swift non è solo una star della musica pop, ma una vera e propria icona culturale del nostro tempo. La sua capacità di reinventarsi continuamente, unita al suo talento nella scrittura di canzoni, l'ha resa una figura di spicco nel mondo della musica e oltre. Con un seguito fedele di fan in tutto il mondo e numerosi riconoscimenti, la sua eredità e il suo impatto continueranno a crescere per gli anni a