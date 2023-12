Brenda Lee con "Rockin' Around the Christmas Tree" scalza Mariah Carey, è regina di Natale e vola al top di Billboard Hot 100

Mariah Carey perde lo scettro di regina di Natale almeno in alcune classifiche. Al suo posto sul trono è salita Brenda Lee, che, con il suo brano, "Rockin' Around the Christmas Tree", si è piazzata al top di Billboard Hot 100. "All I Want For Christmas Is You" della Carey è scivolato al secondo posto. Lo scrive People.

La gloria per la Lee, 78 anni, arriva dopo 65 anni. "Rockin' Around the Christmas Tree" è uscito infatti per la prima volta nel 1958. Secondo dati di Luminate, quest’anno il brano ha raggiunto 35 milioni di streaming ed è stato passato in radio 21 milioni di volte.

Per la Lee è la sua terza canzone a raggiungere la vetta delle classifiche, precedentemente c'erano stati "I'm Sorry" e "I Want to Be Wanted". In occasione del 65/o anniversario della canzone di Natale, la Lee ha anche pubblicato un nuovo video, come sue partner ci sono le country star Tanya Tucker e Trisha Yearwood.