A Roma musica dal vivo negli spazi pubblici: il palco per i giovani artisti si prenota con l'app

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è intervenuto oggi a 'Talent Corner, it's coming to Rome' alla fermata della Metro Cipro, evento di presentazione del progetto che prevede l’installazione di palchi negli spazi pubblici per la musica dal vivo, prenotabili tramite app. Il progetto realizzato dall’ufficio di scopo delle Politiche Giovanili di Roma Capitale in collaborazione con la start-up Open Stage prevede dei 'totem' dotati di altoparlanti e luci led per permettere a tutti di fare musica all’aperto, gratuitamente e in piena sicurezza, prenotandosi con un clic. L’altro totem è stato installato al parco Marconi.

All’inaugurazione hanno preso parte gruppi già conosciuti al pubblico dei più giovani, tra cui Sierra, Bianca e Demodè, e altri artisti (come Cosmonauti Borghesi, Ashes, Bri) che in questi giorni, tramite i social e il nuovo canale Whatsapp di Roma Capitale, hanno risposto alla prima 'call for artists' per partecipare ai primi due eventi pubblici: oggi a Cipro e sabato 23 a Marconi. Ogni totem è amplificato, dotato di microfono e attacchi jack audio per collegare gli strumenti o il telefono per riprodurre basi. Basta prenotarsi sull'app Open Stage, sbloccare il totem, occupare uno slot orario, nei giorni e negli orari consentiti, e poi dare vita allo spettacolo.

«E' una bellissima iniziativa. Fa piacere - ha detto Gualtieri - che i gruppi possano suonare ed esibirsi, è nostra intenzione dotare la città di più spazi dove suonare senza magari disturbare, come avviene in altri luoghi della città, salvaguardando il diritto a fare musica e aiutando i giovani talenti a farsi ascoltare. La città ama la musica e offre spazi per praticarla». «Quelli che oggi suonano e cantano per strada - ha affermato il delegato del sindaco alle Politiche giovanili Lorenzo Marinone - perlopiù sono irregolari. Ecco perché noi vogliamo per il 2024 realizzare uno di questi totem per ogni Municipio, che poi potranno essere di più. Vogliamo che siano punti culturali diffusi per ascoltare artisti che magari potranno diventare i nuovi Maneskin, che hanno iniziato proprio suonando a via del Corso. Vogliamo valorizzare il talento dei giovani artisti». «Il tema degli spazi per la musica dei giovani mi sta a cuore - ha aggiunto la presidente del I Municipio Lorenza Bonaccorsi - anche per la situazione complessa che si verifica nel mio Municipio, dove ci sono spesso dei conflitti tra chi risiede e chi invece vuole esibirsi».