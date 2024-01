Beatrice Venezi, la direttrice artistica di Taormina Arte contestata a Nizza

«Niente fascisti all’opera, niente opera ai fascisti», con queste parole, scritte su uno striscione, è stata contestata, prima dell’inizio del concerto di Capodanno all’Opera di Nizza, la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi. Venezi, che è direttrice artistica della Fondazione Taormina Arte e a novembre del 2022 è stata nominata consigliera per la musica del ministro della cultura Sangiuliano, poco prima dell’inizio dello spettacolo è stata contestata da alcuni spettatori che dal loggione hanno gridato «Non vogliamo i fascisti» e hanno esposto lo striscione. Beatrice Venezi ha comunque dato inizio al concerto. Già nei giorni precedenti si erano registrate manifestazioni contro l’evento.

Alla Venezi è giunta la solidarietà di diversi esponenti politici. «I teatri della musica sono luoghi da preservare e non vanno usati per inscenare squallide manifestazioni provocatorie e antidemocratiche», ha detto il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi. «Merita il nostro plauso», ha scritto sui social la ministra Daniela Santanchè.