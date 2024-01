L'annuncio di Claudio Baglioni: terminerò la mia attività entro il 2026

«Mi sento di aver tagliato il traguardo di 60 anni e ho deciso di concedermi il giro d’onore e chiudere questa bellissima storia anche umana con tutte le curve in alto e in basso che mi ha concesso». A dirlo è Claudio Baglioni nel corso di un incontro con la stampa al Forum di Assago in occasione del tour «a Tutto Cuore».

«Mi ricordo ciò che diceva mio padre: dal ring si scende quando si è vincenti. Chiamo il mio giro d’onore, vorrei cantare e suonare per 1000 giorni ancora e concedermi quello che fanno gli sportivi: rallenti un pò e finalmente passi tra le persone. Terminerò la mia attività entro il 2026, facendo una serie di progetti e mettendoli in atto ma saranno tutti ultimi giri». Gli anglosassoni «lo chiamano anche giro della vittoria e io sento di dovere tanto alle persone che mi hanno accompagnato e mi piacerebbe godermi questo giro».