Angelina Mango: porto a testa alta il mio nome a Sanremo

Con Ci pensiamo domani (triplo disco di platino) e Che t'o dico a fà (disco di platino), Angelina Mango - 200 milioni di streaming - è stata la rivelazione del 2023. E il 2024 non sarà da meno, con la prossima partecipazione al festival di Sanremo con il brano La Noia e una serie di concerti nei club già annunciati. Un talento, il suo, che non è solo Dna, figlia di Mango e di Laura Valente. «Porto a testa alta il mio cognome - dice la 22enne con un sorriso -, ma sono abbastanza sicura che le miei origini familiari abbiano poco a che fare con il mio percorso artistico».

E come darle torto. Dopo la partecipazione all’ultima edizione di Amici (arrivò seconda assoluta, ma prima nel canto) ha inanellato successi, un tour sold out e tante gratificazioni. Ciliegina sulla torta la chiamata di Amadeus. «Non sono il tipo che si crea molte aspettative, non ci credevo più di tanto - racconta -. Adesso che ci sono dentro, però, sono fiera e penso di meritarlo. Non credo neppure che sia troppo presto per me: ho vissuto tanta musica, il tempo e l’età sono solo numeri. Anche il fatto di essere donna mi rende orgogliosa. Vado a testa alta e libera».