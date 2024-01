Clara, da "Mare Fuori" al Festival di Sanremo: "Che anno pazzesco"

«Durante il lockdown ho pubblicato su Instagram, con l’aiuto di mio fratello, la musica che avevo fatto fino a quel momento e ho firmato con un’etichetta, ma poi le cose non sono andate come volevo. Avevo una grande ansia economica da una parte e la responsabilità verso me stessa dall’altra. La mia voglia di perfezionismo non ha aiutato, sono stati due anni difficili e sono arrivata a non uscire più di casa». Ma nel gioco delle sliding doors, l’opportunità è arrivata con il ruolo di Crazy J di Mare Fuori , la fiction cult targata Rai. «Mi è stato chiesto di scrivere anche due canzoni per la serie, non sapevo se sarei stata all’altezza, ma da lì la mia vita è stata stravolta. Mi sono buttata, e meno male», racconta la ragazza che dall’1 febbraio su RaiPlay sarà di nuovo nei panni della rapper milanese.

«Con Crazy J ho in comune solo la passione per la musica, lei è una testa calda. Sul palco dell’Ariston, però, spero di portare la mia 'cazzimmà. Mare fuori è stato un grande palcoscenico e una grandissima opportunità per far conoscere la mia musica. Non pensavo che la gente riuscisse subito a separare il personaggio da Clara». L’altra grande opportunità è arrivata con Sanremo Giovani, che ha vinto con il brano Boulevard. E ora la prova dell’Ariston: «Con Diamanti Grezzi provo a raccontare un pò di me e della vita in generale, dell’importanza di accettarsi: ragazzi, la perfezione è impossibile da raggiungere, ma bisogna buttarsi». Per la serata delle cover ha chiamato come ospite Ivana Spagna, insieme canteranno Il Cerchio della Vita, colonna sonora del film d’animazione Il Re Leone del 1994. Accanto a loro anche il coro voci bianche del Teatro Regio di Torino. «Spagna è stata fantastica, umile e generosa di consigli. Il più bello di tutti è quando mi ha detto che una carriera non è basata su un singolo che è andato bene. Per me è stato Origami all’Alba, che mi ha fatto esplodere. Ma mi rendo conto che è solo inizio di un percorso». Il 16 febbraio, poi, uscirà il suo album Primo, «in cui è racchiusa tutta me stessa, quella che ride e quella che piange. Non mi sentivo ancora pronta a un lavoro tutto mio, ma dopo questo anno straordinario, ho capito che era il momento giusto». Nel disco ci sarà anche il brano generazionale Ragazzi Fuori, che fa da colonna sonora a Mare Fuori 4. E dopo il primo festival, il primo album, anche il primo tour a marzo. "Sbagliando, andiamo troppo di fretta e io ho iniziato ad apprezzare ogni piccola cosa, a godermi ogni momento. Lo farò anche con questo tour. La musica non è da dare per scontata».