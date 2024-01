Fiorella Mannoia offre 60 caffè all'orchestra del Festival di Sanremo dopo le prove

L’artista Paga! Annuncia il marito musicista Carlo di Francesco. Divertente siparietto subito dopo le prove a Sanremo tutto ripreso in un video e postato sul suo profilo Intagram da Fiorella Mannoia che ha offerto ben 60 caffè all’Orchestra sinfonica, che accompagnerà i 30 artisti in gara a Sanremo. Un gesto che, a quanto raccontato dalla stessa arista nasce da un incidente tecnico (durante una sessione di prove del suo brano «Mariposa"). Si vede nel video Mannoia raccontare al bancone del bar l’accaduto: «Mi chiedono Fiorella hai sentito? E io, non sento niente, sento solo fuori» pausa «...E Grazie non mi ero messa le cuffie». Quindi chiede «Dov'è la borsa che pago io non voglio che lo fai tu. «Saranno 60 quelli dell’orchestra bastano questi caffe?». E quindi la si vede mettere mano al portafoglio e sladare il debito con un sorriso. Insomma un grande gesto di classe da parte di una garnde artista che non fa capricci da diva anzi.