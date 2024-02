Annalisa, ecco il video ufficiale di "Sinceramente": la canzone in gara al Festival di Sanremo.

Ecco la classifica determinata dalle radio e dal televoto: Geolier in testa con "I p'me, tu p'te", seguono Irama con "Tu no", Annalisa con "Sinceramente", Loredana Bertè con "Pazza" e Mahmood con "Tuta gold".

Alla vigilia del festival venivano dati favoriti dai bookmakers Annalisa, Angelina Mango, Geolier, Alessandra Amoroso ma Amadeus ha avvertito: «Mai come quest’anno c'è incertezza e nei top five entrerà una grande sorpresa».

"Per me è un sogno, sono momenti pieni di emozione - ha detto Annalisa, che stasera sarà sul palco nella serata cover con 'Sweet Dreams' insieme alla Rappresentante di Lista -. Per questo ho scelto questo brano. Sto vivendo il sogno, il sogno della musica. Che ho sempre inseguito e continuo ad inseguire".