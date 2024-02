Chi ha vinto Sanremo 2024? Ecco la classifica e tutti i primi posti dal 1951 a oggi

Angelina Mango con "La noia" è la vincitrice del Festival di Sanremo 2024. Secondo classificato Geolier, terza Annalisa, quarto Ghali e quinto Irama. Angelina Mango ha vinto anche il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale, assegnato dall’Orchestra del Festival, e il Premio della sala stampa "Lucio Dalla".

La classifica generale dal 1° al 5° posto

Angelina Mango - "La noia"

Geolier - "I p' me tu p' te"

Annalisa - "Sinceramente"

Ghali - "Casa mia"

Irama - "Tu no"

La classifica generale dal 30° al 6° posto

6. Mahmood - "Tuta gold"

7. Loredana Bertè - "Pazza"

8. Il Volo - "Capolavoro"

9. Alessandra Amoroso - "Fino a qui"

10. Alfa - "Vai!"

11. Gazzelle - "Tutto qui"

12. Il Tre - "Fragili"

13. Diodato - "Ti muovi"

14. Emma - "Apnea"

15. Fiorella Mannoia - "Mariposa"

16. The Kolors - "Un ragazzo una ragazza"

17. Mr.Rain - "Due altalene"

18. Santi Francesi - "L'amore in bocca"

19. Negramaro - "Ricominciamo tutto"

20. Dargen D'Amico - "Onda alta"

21. Ricchi e Poveri - "Ma non tutta la vita"

22. BigMama - "La rabbia non ti basta"

23. Rose Villain - "Click boom!"

24. Clara - "Diamanti grezzi"

25. Renga Nek - "Pazzo di te"

26. Maninni - "Spettacolare"

27. La Sad - "Autodistruttivo"

28. Bnkr44 - "Governo punk"

29. Sangiovanni - "Finiscimi"

30. Fred De Palma - "Il cielo non ci vuole"