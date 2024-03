Santino Cardamone-show da Fiorello. Domani a Roma inizia il tour del cantautore calabrese. Il video

Ormai è un volto noto dell'anteprima di Viva Rai 2, il programma di Fiorello che ha fatto impennare lo share della Rai dallo scorso anno. Nella seconda stagione del programma mattutino, tra i personaggi più in vista c'è il cantante calabrese (originario di Petilia Policastro), Santino Cardamone che, anche stamattina, ha regalato momenti di ritmo e allegria ai telespettatori. E domani si esibirà in concerto a Roma (Whislist Club) dalle 21,30. Il tour poi proseguirà tra Bologna (giovedì, Cortile Cafè) e Milano (venerdì Arci Bellezza), per poi concludersi nella sua terra: la Calabria (15 marzo al Mood di Rende).