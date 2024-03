Buon compleanno Mina, la tigre di Cremona ne compie 84

Da anni non si fa vedere in giro, lasciando al mondo solo la sua voce, ma l’affetto per lei è rimasto immutato nel tempo. E così nel giorno del suo 84esimo compleanno, la tigre di Cremona è stata sommersa da una valanga di auguri via social di ammiratori e addetti ai lavori, che corredano i messaggi di affetto con foto dell’artista ed estratti delle sue canzoni.

«Immensa», «Unica», «Regina assoluta», «Leggendaria»: sono tanti gli aggettivi che accompagnano gli auguri a Mina, considerata la più grande interprete della musica pop italiana.