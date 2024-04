Crossover! La musica a 360 giri con Alma Manera

Crossover! La musica a 360 Giri… in onda su Rai Isoradio martedì, mercoledì e giovedì, dalle 13 alle 14, un programma di Alma Manera che conduce con grande garbo e grinta,con la Regia di Filomena Vitagliano. Crossover… La musica a 360 Giri! E' un punto di riferimento per i radio ascoltatori appassionati di tutti i generi musicali, e per il mondo della musica con i suoi addetti ai lavori e gli artisti.

Un itinerario su e giù per la storia della musica: dalla classica al pop, dal musical al rap, canzoni e protagonisti oltre il maistream. Generi e generazioni che si incontrano.Alma Manera Afferma: "Sono contenta di poter raccontare e far “girare” tutta la musica, dare voce a tutti quelli che vivono della quinta arte. Dalle Hits,al repertorio classico e lirico, tra tradizione e nuove generazioni musicali,andando oltre il mainstream". Con Crossover si viaggia nel tempo, sulle frequenze di RAI ISORADIO. Musica da ascoltare mentre si è in giro, in autostrada, sulle strade verso casa al ritmo giusto e per tutte l’età”.