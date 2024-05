Geolier annuncia il terzo disco: "Dio lo sa" esce il 7 giugno. E il 15 parte il tour dallo stadio di Messina

Fedele alle sue radici e al forte attaccamento alla maglia della sua città, il rapper ha infatti deciso di rivelare l’uscita del suo nuovo disco in modo spettacolare, grazie anche alla collaborazione della squadra e dell’amicizia che li lega. Ma Geolier aveva già pronunciato le parole «Dio lo sa» dal palco del Primo Maggio. L’annuncio del titolo del nuovo album arriva dopo la pubblicazione, venerdì, del singolo «El pibe de oro» e dopo L’Ultima Poesia, brano certificato platino , che lo vede narrare insieme a Ultimo la fine di un amore senza cui però non si riesce a stare.

In attesa di svelare di più sul nuovo disco, Geolier si prepara al suo prossimo tour, prodotto da Magellano Concerti, che inizierà tra poco più di un mese e lo vedrà esordire live il 15 giugno allo Stadio di Messina, per poi approdare il 21, 22 e 23 giugno allo Stadio Maradona di Napoli e continuare fino al 16 agosto al Red Valley, passando dal Rock In Roma (28 giugno), Nosound Fest a Servigliano (29 giugno), Lucca Summer Festival (5 luglio), Fiera Milano Live (6 luglio), Sonic Park a Stupinigi TO (12 luglio) e Oversound Music Festival a Gallipoli (12 agosto).