Jovanotti torna ai live dopo l’incidente in bicicletta: nel 2025 in tour con il PalaJova

Nonostante l'operazione iniziale, i problemi non si risolsero completamente, costringendo Jovanotti a un altro intervento a gennaio di quest'anno. Attraverso Instagram, spiegò la necessità di un nuovo intervento per riallineare il femore e ripristinare la funzionalità corretta della gamba. Ora, dopo otto ore di duro lavoro chirurgico, il cantante è determinato a riprendersi completamente, ritornando non solo sulla scena, ma anche verso il pieno recupero delle sue funzioni fisiche.

Dopo un lungo periodo di attesa e preoccupazione per i suoi fan, Jovanotti ha finalmente dato il via libera al suo ritorno live. Con poche ma significative parole su Instagram, ha scatenato l'entusiasmo dei suoi seguaci, annunciando il suo prossimo spettacolo con gli hashtag "#palajova #2025 #oracominciamo #palajova2025".

Così, mentre lavora alle sue nuove canzoni, Jovanotti ha dato il via al conto alla rovescia per il suo ritorno sul palco nel 2025, regalando ai suoi fan un motivo in più per essere emozionati e pronti a sostenere il loro idolo in questa nuova avventura.