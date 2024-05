Morto Charlie Colin, bassista dei Train: è scivolato nella doccia

Successo con i Train

In qualità di membro fondatore, Colin partecipò ai primi tre album della band: Train del 1998, Drops of Jupiter del 2001 e My Private Nation del 2003. Gli ultimi due album raggiunsero la sesta posizione nella classifica Billboard 200. Il brano Meet Virginia del loro album di debutto entrò nella top 20 della Billboard Hot 100, ma fu il secondo album, Drops of Jupiter, a consacrare il successo della band. La title track, Drops of Jupiter (Tell Me), otto volte disco di platino, vide la collaborazione del pianista dei Rolling Stones Chuck Leavell e dell'orchestratore Paul Buckmaster. La canzone, scritta da Monahan in memoria della madre, raggiunse il quinto posto e vinse due Grammy per miglior canzone rock e miglior arrangiamento.

Problemi di dipendenza e carriera successiva