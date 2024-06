Carlo Conti guarda già a Sanremo, ma prima ecco il Tim Summer Hits con oltre 70 artisti

Oltre settanta artisti per quattro prime serate su Rai 1 condotte da Carlo Conti affiancato da Andrea Delogu (per lei è la terza volta). È tutto pronto per il Tim Summer Hits 2024, la maratona musicale dell’estate, realizzata con la collaborazione di Roma Capitale - Assessorato ai Grandi Eventi, condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu. Un evento gratuito che si terrà in Piazza del Popolo a Roma da martedì 11 a venerdì 14 giugno. Su Rai 1 la prima puntata è prevista per venerdì 28 giugno. Fresco di investitura per i prossimi due Festival di Sanremo, Carlo Conti oggi è stato fra i protagonisti della conferenza stampa di Tim Summer Hits 2024: inevitabili le domande dei cronisti che hanno chiesto se non potesse essere una prova zero del festival della canzone e se tra i nomi presenti a Piazza del popolo ci fosse magari qualcuno che pensava di avere a Sanremo.

Pronta la replica del conduttore: «Devo prima pensare al regolamento, poi ai giovani, quindi ascoltare migliaia di brani e selezionare, mi sembra che la strada sia lunga». E sulle co-conduzioni, «quelle saranno l’ultima scelta, lo sapete meglio di me». «Quando mi è stata fatta la proposta di presentare Tim Summer Hits - ha rivelato Conti - ancora non si parlava ancora della possibilità di condurre Sanremo, ero impegnato e pronto a vedere la Fiorentina nella partita di andata dei quarti di finale della Conference League. Poi, preso dall’entusiasmo per la prestazione sportiva della squadra, ho accettato». Per il nuovo direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2024 è un debutto in Piazza del Popolo: «Sono onorato di fare questi eventi al fianco di Andrea Delogu, che conosco bene perché in tempi non sospetti l’avevo inserita nella Commissione dei miei primi Sanremo. È un’ottima conduttrice, ha facilità di linguaggio, simpatia, brio, ritmo e ha orecchio musicale per stare su un palco del genere».