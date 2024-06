Il sogno di Carlo Conti per il suo Sanremo: "Vasco, pensaci, l'Italia ti vuole. Fantastico iniziare con Albachiara"

Intanto una delle novità annunciate è che «Finirò prima e rimetto il

Dopofestival». Un sogno per il prossimo Sanremo? "Sarebbe fantastico iniziare con Albachiara cantata da Vasco Rossi. Vasco, pensaci: non lo voglio io, lo vuole l’Italia». È l'appello lanciato da Carlo Conti al rocker. Quanto agli ospiti, più in generale, Conti spiega che «magari il festival vivrà di tanta forza musicale che non sarà necessario averli».

A Sanremo, poi, «riporto la suddivisione tra Nuove Proposte e Big: le Nuove Proposte non andranno ad aumentare il numero dei Big, ma avranno la loro gara e i Big faranno la loro corsa». Ospite di Un caffè con Giorgia Cardinaletti, su Rai1, Conti anticipa che «il vincitore delle Nuove Proposte sarà probabilmente proclamato nella serata delle cover», aggiunge. «Non ci saranno eliminazioni, sarebbe anacronistico», dice ancora il direttore artistico e conduttore, spiegando che non intende «buttare all’aria» il lavoro di Baglioni e Amadeus, ma fare «piccolissime modifiche».