Fedez sta di nuovo male? Lo staff del cantante smentisce

Mistero attorno a Fedez. Su alcuni siti specializzati si era sparsa la notizia che il cantante fosse stato ricoverato al San Raffaele per un "problema di salute", ma lo staff del cantante al settimanale "Oggi" ha seccamente smentito questa ipotesi. Resta però il rebus sulla sua mancata partecipazione ieri sera in Piazza del Popolo a Roma per la registrazione del “Tim Summer Hits“, in onda da venerdì 28 giugno su Rai Uno in prima serata con la conduzione di Carlo Conti e Andrea Delogu. Fedez era tra gli ospiti più attesi ma non si è presentato sul palco dello show musicale per cantare il suo nuovo singolo con Emis Killa dal titolo “Sexy Shop“. Resta dunque un momento di stress per l’artista, che si sta separando dalla moglie Chiara Ferragni.