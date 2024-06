L'anima metal della messinese Dody: ritorno agli anni Ottanta con l'Ep "A New Life"

Dopo anni di gavetta culminati nella pubblicazione dei singoli A New Life e Losing Control (col secondo a testimoniare la scelta definitiva di sposare l'hard rock più genuino degli anni Ottanta), la messinese Dody pubblica ora il suo primo Ep. Ancora in collaborazione Metal Zone Italia, label sempre attenta a valorizzare i migliori artisti underground. Il titolo scelto è A New Life, come il brano che l'aveva imposta all'attenzione generale.

Quattro canzoni che raccontano la storia della cantante siciliana, dal soul/blues degli inizi ai suoni più duri e decisi di oggi. Anche attraverso un clamoroso duetto con Luca Loreti, cantante della storica band romana dei Messerschmitt, che è una dichiarazione d'amore senza condizioni verso il rock più vero. Grazie alla sua forte personalità e a un team di lavoro con grande esperienza nel mondo del metal, Dody è destinata a lasciare un'impronta profonda nell'animo di chi la ascolta.