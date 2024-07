Italia crocevia della grande musica: in 65mila per i Coldplay a Roma, stasera Taylor Swift a Milano

L’Italia diventa crocevia musicale per un weekend: ieri sera all'Olimpico di Roma è andato in scena il primo dei quattro concerti romani dei Coldplay, che mancavano nel Bel Paese dal 2003, ed è stato un grande successo con 65mila spettatori scatenati sulle note delle loro hit più famose, da 'Planets' a 'Fix You' a 'Viva la Vida'. In una serata torrida, con tanti vip tra la folla come il 're' del tennis Roger Federer, Chris Martin ha rotto il ghiaccio con un saluto per metà in italiano e per metà in inglese: «Grazie per averci aspettato 21 anni, grazie e benvenuti a tutti. Siamo molto felici di essere qui. Vi voglio bene». I concerti dell’Olimpico rientrano nella terza serie del Music of the Spheres World Tour che in precedenza aveva toccato Napoli e Milano. Poi qualche accenno alle guerre che insanguinano il mondo ("Siamo fortunati anche ad avere tante persone che vengono da ogni parte a cantare insieme a noi con pace e gentilezza") e ai diritti Lgbtq con Martin che ha indossato una bandiera arcobaleno mentre eseguiva 'Human heart'. Stasera si bissa e poi ancora due concerti lunedì e martedì per la band britannica.