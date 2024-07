Kekko dei Modà si ferma a dieci anni dal primo concerto a San Siro: "Spero possiate capirmi"

La notizia dello stop dei Modà ha sorpreso molti fan, specialmente dopo l'entusiasmo generato dall'annuncio del loro nuovo album e dal successo del concerto sold out all'Arena di Verona. Il frontman, Kekko Silvestre, ha condiviso un toccante messaggio su Instagram, esprimendo la sua gratitudine per il supporto ricevuto nel corso degli anni e rivelando la necessità di una pausa per motivi personali.

"Ciao a tutti romantici, manco da un po’ e vi chiedo scusa. Vi scrivo oggi a 10 anni dal nostro primo San Siro, un sogno che ci avete aiutato a realizzare e per cui vi saremo grati tutta la vita. Qualche mese fa vi avevo comunicato la fine dei lavori del nostro prossimo disco e l’inizio di quella che sarebbe potuta essere l’uscita e l’inizio del nuovo percorso live. Con voi sono sempre stato sincero e voglio continuare ad esserlo», ha iniziato così il suo lungo post su Instagram, Kekko Silvestre dove, nel giorno del decimo anniversario del concerto allo stadio di San Siro, annuncia lo stop.

Poi continua, confidando ai suoi fan il momento difficile che sta attraversando: "Credo di avere bisogno ancora del tempo necessario per capire se in futuro potrò riprendere la mia attività discografica e di frontman, ma fino a quel momento non mi sento di poter promettere nulla. Mi scuso con tutti voi, e con i Modà (con cui siamo più uniti che mai). Ad oggi non posso fare altro che accettare questo momento e ascoltarmi… sicuro che mi possiate capire. Vi amo".