“Il senso della misura”, i sentimenti cantati e suonati da Mario Incudine

L’amore come sentimento universale, nelle molteplici sfumature e declinazioni, ma anche la consapevolezza dell’età adulta, al centro de “Il senso della misura” di Mario Incudine, disponibile in cd e digitale. Prodotto da Mimì Factory e distribuito da Sony Music, il disco segna il ritorno alla canzone del cantautore ennese, alfiere della musica popolare d’autore siciliana, a dodici anni dall’album “Italia talìa” (secondo posto alla Targa Tenco e Premio Loano nel 2013) e dopo tanti progetti in cinema e teatro in veste di attore e compositore, tra cui le colonne sonore dei film “Famosa” (Alessandra Mortelliti) e “Cùntami” (Giovanna Taviani) e la rappresentazione di “Liolà” (Pirandello) diretta con Moni Ovadia. Incudine torna con quello che definisce “disco della maturità”, in cui saggezza dell’età adulta e furore della gioventù si incontrano in un sano equilibrio. «Mi sono preso un tempo di scrittura netto per realizzare dodici canzoni che potessero essere rappresentative di un periodo, e soprattutto avessero qualcosa da dire – ci dice l’artista -. Superare la boa dei quarant’anni mi ha dato più serenità e calibrato la foga giovanile che un po’ viziava i dischi precedenti. “Il senso della misura” rappresenta quindi il manifesto di una maturità diversa, in cui si comincia piano piano a capire l’importanza di dare valore ad attimi di vita, amori e amicizie».

Ma perché dedicare tutto un disco all’amore?

«In questi anni ho raccontato il mio vissuto, leggendo tanto e ispirandomi a diversi poeti, Pedro Salinas su tutti, per approdare infine alla consapevolezza che c’è bisogno di raccontare l’amore. In fondo il poeta è un amplificatore di sentimenti, entra dentro la propria realtà per farne realtà di tutti. Poesia e canzone in tal senso sono fondamentali, perché in una poesia o canzone, in un vissuto e non vissuto, si può dare voce a quelle persone che vorrebbero farlo ma non hanno gli strumenti giusti, non sanno dirlo. La poesia dà voce a un sentimento universale e quale sentimento esiste più universale dell’amore?».

Un album che, come sottolinea l’autore, canta in italiano ma suona in siciliano, combinando dialetto e linguaggi diversi (anche spagnolo, portoghese e arabo), sonorità mediterranee e contemporanee, e raccontando, oltre all’amore, la guerra e il legame con la terra. Ogni traccia infatti corrisponde a un particolare sentimento. Ci sono le varie sfumature dell’amore per la donna, dalla più romantica alla più carnale, in brani come l’apripista “Se questo amore”, “I giorni dell’abbandono”, “Parlami d’amuri” e “Roma” (musica del messinese Tony Canto). C’è l’amore filiale nella toccante storia di “Cesarino” e nella dichiarazione d’affetto paterno di “Irene”; ma anche l’amore per la vita in “L’alba, il giorno e la notte” (con la partecipazione della figlia Iole). Un inno al disincanto e all’innocenza dei bambini, di fronte all’orrore della guerra, in “Giochi di bambine”; il forte legame col proprio luogo natio nella cover in siciliano di “Amara terra mia” (Domenico Modugno), con la partecipazione di Federico Quaranta, e nel singolo “Tienimi Terra”, scritto da Biagio Antonacci, che aveva realizzato con Incudine la hit del 2017 “Mio fratello”.