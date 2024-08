Malore in volo per Fedez, ricoverato e dimesso a Brindisi. Poi rassicura: "Notte intensa ma ora sto meglio"

Il cantante Fedez si è sentito male ieri sera mentre era su un volo privato diretto in Puglia ed è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi da dove è statao poi dimesso dopo qualche ora. Fedez sarebbe dovuto andare a Gallipoli per un concerto che è stato poi annullato . Secondo quanto fa sapere la Asl di Brindisi, il cantante è arrivato «alle 22.29 al Pronto soccorso del Perrino, su un’ambulanza del 118, con dolori addominali e vomito. È stato preso in carico e sottoposto a prelievo di sangue e terapia con antidolorifici. Alle 3.51 di oggi è stato dimesso su sua richiesta». L’annuncio del malore e il conseguente annullamento del concerto di Gallipoli è stato diffuso sui profili social dello stesso cantante.

Fedez rassicura in un post: "Notte intensa ma ora sto meglio"

«E' stata una nottata intensa ma ora sto meglio": questo il rassicurante messaggio di Fedez in una storia su Instagram dopo il malore sul jet provato e il trasporto d’urgenza in ospedale. «Intanto ci tengo a ringraziare tutto lo staff del pronto soccorso dell’Ospedale Perrino di Brindisi», ha premesso il 34enne rapper milanese, «in secondo luogo, mando un abbraccio a tutte le persone che ieri sera erano presenti al Praja di Gallipoli (il locale dove era atteso l’artista, ndr). Dopo l’ultimo ricovero che mi aveva costretto a saltare alcune date non vedevo l’ora di salire sul palco. Purtroppo durante il volo sono state male e appena atterrato sono stato portato direttamente in ospedale, speravo di riuscire a essere dimesso per tempo, così non è stato».

«Vi mando un abbraccio e spero ci si possa rivedere presto, grazie del supporto», ha concluso, «sono davvero rammaricato di non essere riuscito a essere con voi anche questa volta».