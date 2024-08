Verso la Notte della Taranta: il ritmo della pizzica da stasera in Salento

Parte oggi da Corigliano d’Otranto, come da tradizione, il lungo viaggio del Festival itinerante La Notte della Taranta, che attraverserà fino al 22 agosto 19 comuni del Salento con 50 appuntamenti ad ingresso gratuito alla scoperta della ricchezza e la bellezza dei centri storici salentini seguendo il ritmo travolgente della pizzica. Un viaggio che prevede due concerti per tappa con 34 gruppi ospiti e tre concerti speciali dell’Orchestra Popolare Notte della Taranta. Spazio anche alla danza con lo spettacolo Pizzica in Scena e nove laboratori di pizzica che coinvolgeranno il pubblico.

Il Festival itinerante, giunto alla 27esima edizione, è un progetto culturale della Fondazione La Notte della Taranta sostenuto da Regione Puglia e Ministero della Cultura, in collaborazione con Unione dei Comuni della Grecìa salentina e Istituto Diego Carpitella

Il festival itinerante promuove la musica popolare, intrecciando e creando riflessioni e approfondimenti con la danza, tappa dopo tappa verso il Concertone del 24 agosto a Melpignano (Lecce), la lunga notte con il multiverso creativo del Maestro Concertatore Shablo.

Ad aprire il Festival a Corigliano d’Otranto, alle ore 19, è la Taranta in parata-le vie della Terra del Rimorso. Musicisti e danzatori si esibiranno lungo le vie del centro storico partendo dal piano ammezzato del Castello Volante.