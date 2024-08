“Non lasciatemi da sola” e... il pubblico risponde, i brani di Gerardina Trovato tornano in classifica

L'appello su TikTok e Instagram di Gerardina Trovato non è rimasto inascoltato. La cantante catanese che ha attraversato un periodo tremendo dl punto di vista personale, nei giorni scorsi, aveva pubblicato un video in cui si mostrava in grande difficoltà, chiedendo al popolo di internet di non lasciarla sola. La risposta è stata immediata e corposa. Alcuni tra i brani di Gerardina Trovato sono balzati nelle classifiche delle piattaforme musicale più in auge: Sognare, sognare e Gechi e vampiri, ad esempio, occupano il quarto e l'ottavo posto nella classifica di iTunes.