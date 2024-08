New York, assegnato a Gerardina Trovato il "NYCanta Courage in Music Award 2024"

La commissione artistica e l'organizzazione della XVI edizione del NYCanta, il Festival della Musica Italiana di New York, annuncia l’assegnazione del "NYCanta Courage in Music Award 2024" a Gerardina Trovato. Questo riconoscimento "celebra il coraggio straordinario di un’artista che, con determinazione e passione, ha scelto di rimettersi in gioco nel mondo della musica, continuando a ispirare il pubblico con il suo talento unico", si legge in una nota. Il premio includerà anche una donazione da parte dell’Associazione Culturale Italiani di New York, a sostegno del percorso artistico di Gerardina Trovato.

Partendo dalle parole di uno dei suoi brani più celebri, "Non ho più la mia città", che si classificò al secondo posto al Festival di Sanremo 1993 nella sezione Nuove Proposte, "Ma l’America è lontana, ma l’America, l’America... era questo sai il mio sogno, di volare su New York", l’organizzazione del NYCanta desidera realizzare il sogno di Gerardina. "A trent'anni da quell'esibizione, vogliamo offrire a Gerardina l'opportunità di volare a New York e ricevere questo prestigioso riconoscimento", spiegano gli organizzatori.