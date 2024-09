I novant'anni di Ornella Vanoni: voce inconfondibile con la sua classe e ironia

Ornella Vanoni, una delle voci più belle e particolari della musica leggera italiana con un timbro e una classe inconfondibili, compie oggi 90 anni. La signora della canzone ha celebrato concedendo poche interviste e regalando isolate apparizioni, come quella con Fiorella Mannoia a Roma a inizio estate, o qualche improvvisata televisiva. In lei, a dispetto degli anni, prevale sempre quella sofisticata ironia che la caratterizza ancora, la simpatia che l’ha resa celebre insieme al coraggio che le ha consentito anche di andare contro corrente in epoche in cui l’opinione pubblica arricciava facilmente il naso.

Un figlio, Cristiano, nato dal matrimonio con Lucio Ardenzi finito molto presto. E’ attrice, (ha frequentato nel 1953 l’accademia del Piccolo di Milano con Strehler di cui diventerà la compagna), interprete e cantautrice con un repertorio incredibilmente vario che spazia dagli esordi con le canzoni della mala cantate anche in dialetto milanese come «Ma Mi» scritta proprio da Strehler, al pop d’autore, alla bossa nova di cui si ricorda la collaborazione con Toquinho e Vinìcius de Moraes con l’album «La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria nel 1976», fino al jazz, lavorando insieme a George Benson, Michael Brecker, Randy Brecker, Ron Carter, Eliane Elias, Gil Evans, Steve Gadd, Herbie Hancock, Chris Hunter, Lee Konitz e Herbie Mann.

"Pensate che sono triste? No, mi sento come ieri. Grazie con tutto il mio cuore"

«Oggi compio 90 anni, forse pensate che sono triste? Invece no, mi sento come ieri quindi non è cambiato niente. Voglio ringraziarvi tutti, abbracciarvi tutti, tutti quelli che mi hanno seguito e amata per quello che facevo, per le mie canzoni, la mia voce». Lo dice Ornella Vanoni in un video messaggio su X e Instagram, il giorno del suo compleanno. «Adesso è uscito un disco, riarrangiato, spero che vi piaccia. E’ moderno, come si dice. Davvero - sottolinea la cantante sorridente, con indosso un maglioncino lilla e gli occhiali - devo ringraziarvi con il cuore. E’ con il cuore che mi date la forza di essere come sono: buffa, triste, allegra, drammatica. Sono tante cose come tutti: vado su, vado giù, e quando sono su vi dò un bacio immenso, con tutto il mio cuore».