Colapesce e Dimartino si separano: "Ora ci serve una pausa"

L'annuncio è di quelli importanti. Colapesce e Dimartino si separano. A svelarlo - in una lunga intervista a Vanity Fair - è Lorenzo Urciullo che, parlando di Iddu-L'ultimo padrino, film per il quale il cantautore siciliano ha firmato la colonna sonora dando così il via al proprio progetto da solista, ha rivelato che il duo siciliano prende strade diverse dopo una collaborazione durata 4 anni. Una decisione consensuale, "Ora ci serve una pausa, fosse anche per capire come mettere mano alle canzoni che verranno. Avremmo potuto fare all'infinito Musica leggerissima, ma non è un atteggiamento che ci interessa. E poi volevamo tornare a vivere: dal 2021 a oggi non ci eravamo mai fermati"

L'album "IDDU - Sicilian Letters" uscirà il prossimo 11 ottobre. Un lavoro evocativo che affonda le radici nella grande tradizione italiana delle musiche per il grande schermo, dal Maestro Ennio Morricone a Egisto Macchi e Fiorenzo Carpi, ma riuscendo nello stesso tempo a proiettarla nella contemporaneità. Unendo tradizione e innovazione, luce e oscurità, con richiami anche ai mondi sonori di compositori come Jon Hassel e band come i Popol Vuh. Un racconto in musica che ci mostra una Sicilia inedita, occulta e opprimente dove non c'è quasi mai il sole. Scritto e arrangiato da Colapesce - che ha appositamente sonorizzato le immagini del lungometraggio, in un ricco e complesso lavoro di studio dove ha anche suonato diversi strumenti - con la preziosa collaborazione in fase di scrittura e produzione di Federico Nardelli e gli archi del Maestro Davide Rossi. A cui si aggiungono anche Alessandro Bottachiari alla tromba e il coro Schola Gregoriana Mediolanensi. Mentre il mix e master è stato curato da Ivan Antonio Rossi.