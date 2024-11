Chi ha vinto Io Canto Generation 2024? Trionfa Namite Selvaggi: talento, emozione e una carriera da sogno

Dalla Tanzania a Terracina: una giovane promessa della musica

Namite, di origine tanzaniana, ha solo 15 anni. Il suo nome, che in italiano significa "vittoria", si è rivelato "profetico" ieri sera, grazie alla sua interpretazione emozionante di "Greatest Love of All" di Whitney Houston. Anche se ha trascorso in Tanzania solo il primo anno di vita, Namite vive a Terracina con la sua famiglia, dove ha continuato a coltivare il proprio talento.

Un ambiente familiare che ispira e sostiene

La famiglia di Namite è un mix di passione artistica e impegno sociale. Suo padre, Giuseppe Selvaggi, lavora come agronomo in progetti di ONG in Africa, mentre sua madre, Vanessa Mbamba, è una pittrice con un profondo amore per il canto, che ha trasmesso a Namite sin dalla tenera età. La sua famiglia è composta anche da un fratello maggiore, che studia Medicina. A questo si aggiunge il ricordo del nonno, Emilio Selvaggi, noto ambientalista. Emilio è stato presidente della sezione WWF di Pontinia prima della sua scomparsa nel 2016.