Il nuovo Sanremo di Carlo Conti: "Avevamo previsto 24 canzoni, le aumenteremo. Nella serata delle cover i big potranno duettare tra loro"

Dopo i festival firmati Amadeus, con Conti «Sanremo riparte da zero, anche perché lo share cambia dal primo gennaio e non sarà paragonabile» , così come «dal primo gennaio raddoppieranno anche il numero di copie per dischi d’oro e platino», «quindi non si potrà scrivere 'questo batte quellò, cose - ha sottolineato - assurde e superate. La cosa più importante è regalare belle canzoni agli italiani, poi, punto di share più o punto meno, alla mia veneranda età è una questione che ho superato».

Nessuna rivalità con Amadeus, anzi: «Ho sentito Ama e Fiorello - ha raccontato in un incontro tutto esaurito -, veniamo dallo stesso periodo storico, siamo cresciuti tutti in radio, a pane e musica, abbiamo avuto le nostre soddisfazioni, le nostre porte chiuse, gli alti e bassi e siamo ancora qua. Siamo molto amici e legati, non c'è nessun tipo di rivalità». Anche perché ogni direttore artistico ha in mente il "suo" Sanremo. E in quello di Conti - che ha già annunciato il ritorno dei giovani al festival - ci saranno alcune novità, a partire dal numero dei pezzi in gara:

«Avevamo previsto 24 canzoni ma le aumenteremo. Non ne potrò mettere 40 perché poi deve iniziare il dopofestival e non posso andare oltre». Il direttore artistico ha detto che annuncerà i brani in gara domenica primo dicembre al Tg1 delle 13.30. E poi ha rivelato che nella serata delle cover - che avrà un suo vincitore, svincolato da quello del festival - i big in gara potranno duettare tra loro. «Visto che la mia intenzione è aumentare i partecipanti, il venerdì sera i cantanti in gara - ha spiegato - potranno fare un duetto tra loro e fare una canzone sola. Non mi sembrava giusto che la serata delle cover influisse sul verdetto della canzone, quindi sarà una serata a sé di puro divertimento». Ci sarà poi un’altra modifica al regolamento: «i voti si sommeranno sempre, non verrà azzerato per i finalisti, ma andrà ad aumentare i voti che quei cantanti avevano già». Nessuna anticipazione sui co-conduttori né sugli artisti in gara, che Conti sta scegliendo proprio ora: «ascoltare tutti i big è difficilissimo, il succo per me - ha sottolineato - è questo momento, in cui devi scegliere i protagonisti. Questa è la bistecca che metti sul piatto, il resto è il contorno, se la bistecca non è buona il festival non funziona. E prendo un festival in forma strepitosa, pensando al grande lavoro fatto da Amadeus in questi anni». Inevitabile pensare anche a Pippo Baudo: «lo sento spessissimo, abbiamo un rapporto stretto, non puoi fare Sanremo senza pensare a lui» e al suo mitico 'perché Sanremo è Sanremò, claim che per Conti spiega i rumors che come sempre accompagnano il festival. «Alcuni sono più fantasiosi, altri meno, ma va bene, Sanremo è come la Nazionale, quando gioca siamo tutti un pò allenatori, ed è il suo fascino». La formazione non è ancora definita, ma lo schema di gioco sì: «ho fatto ciò che faceva Baudo, un mosaico con tanti sapori seguendo la tendenza principale del periodo, con la differenza che prima c'era la canzone per Sanremo e ora ci sono tanti generi diversi, dal tormentone estivo al brano da festival». Una squadra che andrà composta nei prossimi giorni: «in questo periodo, mentre dormo, sento il ritornello di una canzone che ho messo da parte e mi chiedo - ha confidato - se ho sbagliato. E’ il momento che sento con maggior responsabilità, come è successo nelle altre tre edizioni, il resto è fumo».