Pino Daniele è on the road again" allo stadio a Napoli: un'inedito prima del match con la Roma apre anno delle celebrazioni

Pino Daniele è 'on the road again', come canta nel ritornello dell’inedito 'Again' che domani verrà presentato in anteprima allo stadio Maradona di Napoli, appena prima del calcio di inizio del match Napoli-Roma. Il singolo, che apre le celebrazioni volute dalla famiglia per i 10 anni dalla scomparsa e i 70 dalla nascita del cantautore, è accompagnato da un videoclip dove si vede Pino al lavoro nel suo studio.

Il video del brano, che da venerdì 29 novembre sarà in radio e in digitale, si apre con alcune parole pronunciate dal cantautore prima di un concerto a Londra nel 2013, che sembrano parlare direttamente all’oggi, così come questo emozionante inedito, presentato oggi alla stampa a Milano da due dei 5 figli di Pino Daniele, Sara - a capo della promozione di Warner Music - e Alessandro, che dopo aver lavorato a lungo con il padre ne porta avanti l’eredità anche con il Musicante Award.