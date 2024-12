X Factor, trionfo di Mimì Caruso in piazza del Plebiscito. Sul podio Les Votives e I Patagarri

E’ stata la 17enne Mimì Caruso, della squadra di Manuel Agnelli, ad aggiudicarsi l’edizione 2024 di X Factor, lo show Sky Original prodotto da Fremantle, nella prima finale in esterna nella storia del programma in Piazza del Plebiscito a Napoli. Una cavalcata straordinaria, quella di Mimì, di Usmate Velate (Monza-Brianza) con origini del Mali, che con le sue interpretazioni sempre intense ha conquistato il pubblico avendo la meglio sui Les Votives, secondi classificati. Terzi I Patagarri e quarto Lorenzo Salvetti. Per Manuel Agnelli si tratta dellla prima vittoria nelle sue sei edizioni di X Factor. Cresciuta ascoltando soul e jazz, la sua voce spazia tra il soul, l’indie e perfino l’hip hop per connettersi con gli altri, fine ultimo del suo progetto. Canta per scappare dalle responsabilità di un mondo noioso. Il suo percorso a X Factor è stato caratterizzato da brani spesso imponenti e impegnativi come "Figures", il brano di Jessie Reyez che alle audizioni le aveva fatto guadagnare l’X Pass da parte del suo giudice Manuel Agnelli.