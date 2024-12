Chiara Tramontano: grazie ai Pinguini Tattici Nucleari per il brano dedicato a mia sorella Giulia

Il testo della canzone sottolinea la tragedia con delicatezza e poesia: «Piccola donna, che cammini tra le stelle, mostri le ferite che nascondi tra la pelle, sono 37» e ancora: «Tu dormi bambino, ti avrei dato il nome di un lungo cammino. Che strano destino andarsene a maggio come due fragole».

«La canterò a squarciagola per te», ha scritto Chiara, riferendosi alla sorella tragicamente uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello con 37 fendenti quando era al settimo mese di gravidanza. La dedica della band ha colpito profondamente la famiglia Tramontano: «Grazie per averle dato vita attraverso la vostra musica».

Chiara Tramontano, sorella di Giulia, ha condiviso nelle sue storie Instagram il testo della canzone "Migliore" , inclusa nel nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari , Hello World, uscito ieri.

L’album si apre con un riferimento al linguaggio della programmazione: Hello World, la prima frase che si impara a far “dire” a un programma. Con questa metafora, la band saluta il proprio pubblico, proponendo 15 brani che spaziano tra diversi temi e stili.

Riccardo Zanotti, frontman del gruppo, ha descritto l'album come un continuum rispetto al lavoro precedente: «Oggi parliamo di tecnologia e intelligenza artificiale, che di fatto rappresentano la fake news sublimata e perfetta, partendo da esperienze vere poi sintetizzate in qualcosa di finto o verosimile. Il confine tra realtà e finzione è sempre più indefinito».

La canzone "Migliore" è uno dei pezzi centrali di Hello World, il nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari, uscito il 6 dicembre. L’album segna il ritorno della band con un progetto che unisce riflessione e leggerezza, mescolando emozioni profonde e momenti da ballare.

Le storie sono state rilanciate anche dalla madre di Giulia, Loredana Femiano , mantenendo vivo il ricordo della ragazza. Lo scorso 25 novembre, Impagnatiello è stato condannato all’ergastolo per il crimine che ha scosso il Paese.

Emozioni, tecnologia e voglia di aggregazione

Tra i brani spiccano titoli come "Per non sentire la fine del mondo", "Nevica", "Alieni", fino a "Burnout" e "Island". Quest’ultimo esplora l’evasione, sia interiore che fisica, mentre "Burnout" nasce dal desiderio di rivendicare il diritto a deludere, persino se stessi.

«In questo lavoro c'è più musica che racconta storie – ha aggiunto Zanotti – e il tema della voglia di stare con gli altri. È una rivendicazione personale in un’epoca in cui la musica parla tanto di numeri e classifiche. Ma il momento più bello resta salire sul palco e assaporare la forza dell’aggregazione».

Un tour negli stadi per il 2025

I Pinguini Tattici Nucleari porteranno Hello World negli stadi con un tour previsto per il 2025. Nove appuntamenti inizieranno il 7 giugno dalla RCF Arena di Reggio Emilia, per proseguire a Milano, Treviso, Torino, Ancona, Firenze, Napoli, e concludersi allo Stadio Olimpico di Roma.

Con brani che intrecciano spudorato romanticismo e riflessioni sulla società contemporanea, la band si conferma come una delle realtà più innovative e apprezzate del panorama musicale italiano.